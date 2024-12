Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 2 december 2024 - aflevering 8199

Mackenzie en Levi genieten van wat qualitytime samen. Al krijgt Mac wel een realitycheck wanneer Levi toegeeft dat hij ook nog steeds intiem is met zijn vrouw. Levi is op zijn beurt niet opgezet met het feit dat Mali op de hoogte blijkt te zijn van hun affaire. Dana vertelt Irene over haar crush, maar vermeldt er niet bij op wie ze een oogje heeft. Voor Rose is het echter meteen duidelijk wanneer ze Xander en Dana samen ziet. Harper besluit haar Smouldr-match Derek een kans te geven, maar beseft al gauw dat hij nog niet over de breuk met zijn ex is.



Dinsdag 3 december 2024 - aflevering 8200

Mackenzie verontschuldigt zich bij Mali, maar hij is nog steeds kwaad omdat ze hem op straat zou gooien voor een minnaar. Ondanks de spanningen is Mali echter niet van plan om Macs geheim aan de grote klok te hangen. Felicity begint echter iets in de gaten te krijgen en deelt haar vermoeden met Eden. John gelooft niet dat Roo haar zoektocht naar de anonieme schenker heeft stopgezet.



Woensdag 4 december 2024 - aflevering 8201

Eden hoort Mali uit over haar broer en Mackenzie, maar hij blijft volhouden dat Levi gewoon een bezorgde dokter is die zijn patiënten goed opvolgt. Rose vangt een deel van het gesprek op en wil vervolgens ook weten wat er aan de hand is met Mackenzie. Mali houdt het echter algemeen, tot ergernis van Rose. Na advies van Cash en Felicity besluit Eden haar broer een verrassingsbezoek te brengen. Rose moet toezicht houden op een groep veroordeelden die hun werkstraf uitvoeren. Onder hen influencer Montana, die niet meteen van plan is om haar handen vuil te maken. Justin krijgt goed nieuws: zijn straf zit erop. John eist van Cash dat hij hem vertelt wie de anonieme schenker is.



Donderdag 5 december 2024 - aflevering 8202

Kirby heeft goed nieuws voor Theo: hun duo-optreden heeft hen enkele interviewaanvragen opgeleverd. Valerie maant Theo aan om de interviews alleen af te handelen en Kirby duidelijk te maken dat hij haar hulp niet nodig heeft. Kirby gaat akkoord, maar besluit Justin wel te vertellen over de slechte invloed die Valerie volgens haar heeft op Theo. Eden daagt onaangekondigd op bij Levi en zijn vrouw Imogen. Justin en Leah vieren het einde van zijn werkstraf. Remi is klaar voor een avondje uit. Samen met Bree klinkt hij op de toekomst. De volgende dag ontvangt Bree een onverwachte e-mail van Artsen Zonder Grenzen: ze werd geselecteerd voor de opleiding.

Vrijdag 6 december 2024 - aflevering 8203

Justin is door het dolle heen nu Leah akkoord is gegaan om hun huwelijksplannen nieuw leven in te blazen. Hij stort zich meteen op de voorbereidingen, maar zij wil het liever wat rustiger aan doen en vraagt hem bovendien om het nieuws nog enkele dagen voor zich te houden. Wanneer Mackenzie hoort dat Eden op bezoek is geweest bij Levi en zijn vrouw, kan ze het niet laten om haar uit te horen. Remi en Bree hebben een gesprek over haar toelating tot de opleiding van Artsen Zonder Grenzen. Remi moedigt haar aan om de kans met beide handen te grijpen, maar Bree twijfelt.



