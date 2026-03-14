Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Charlie en Florentina hebben het moeilijk na de kus. Willem zet zijn onderzoek naar de Harry's voort. Sami staat voor cruciale keuzes, Nick en Fifi groeien uit elkaar. Sami heeft weer contact met Maria en Claire probeert Hans weer jaloers te maken. Flo's workshop is een succes. Nadia probeert schade te beperken en Sami en Maria worden betrapt.

Maandag 16 maart 2026 - aflevering 41

Charlie en Florentina worstelen met de nasleep van de 'kus' en hun vriendschap staat onder druk. Nadia pitcht haar nieuw productidee, maar Florentina deelt haar visie absoluut niet. Willem zet intussen zijn onderzoek naar de Harry's voort.

Dinsdag 17 maart 2026 - aflevering 42

Na de kus trekt Charlie zich volledig terug. Florentina probeert hun vriendschap te redden, terwijl Nadia FrostFuel lanceert en Sami voor cruciale keuzes staat. Fifi en Nick groeien uit elkaar en Willem duikt dieper in het mysterie rond de Harry's.

Woensdag 18 maart 2026 - aflevering 43

De afstand tussen Florentina en Charlie blijft groeien. Better SNS organiseert de proefsessie die de investeerders moet overtuigen van FrostFuel. Sami komt terug in contact met Maria. Claire doet nogmaals een poging om Hans jaloers te maken.

Donderdag 19 maart 2026 - aflevering 44

Florentina's workshop is een succes, maar ze wordt stiekem gefilmd. Na de rampzalige proefsessie probeert Nadia de schade te beperken. Sami en Maria worden betrapt. Nick en Fifi zoeken opnieuw toenadering tot elkaar.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

