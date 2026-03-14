Niels Destadsbader sluit bijzondere deal met twee dealers in 'Stukken Van Mensen' en opent veiling voor het goede doel
15 jaar na haar eerste auditie: herkent Dan Karaty deze 'So You Think You Can Dance'-kandidaat nog?
Na 12 dagen is het zover: Lize uit Tielt-Winge wint de Camper van Sven & Anke

Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 14 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Charlie en Florentina hebben het moeilijk na de kus. Willem zet zijn onderzoek naar de Harry's voort. Sami staat voor cruciale keuzes, Nick en Fifi groeien uit elkaar. Sami heeft weer contact met Maria en Claire probeert Hans weer jaloers te maken. Flo's workshop is een succes. Nadia probeert schade te beperken en Sami en Maria worden betrapt.

Maandag 16 maart 2026 - aflevering 41
Charlie en Florentina worstelen met de nasleep van de 'kus' en hun vriendschap staat onder druk. Nadia pitcht haar nieuw productidee, maar Florentina deelt haar visie absoluut niet. Willem zet intussen zijn onderzoek naar de Harry's voort.


Dinsdag 17 maart 2026 - aflevering 42
Na de kus trekt Charlie zich volledig terug. Florentina probeert hun vriendschap te redden, terwijl Nadia FrostFuel lanceert en Sami voor cruciale keuzes staat. Fifi en Nick groeien uit elkaar en Willem duikt dieper in het mysterie rond de Harry's.

Woensdag 18 maart 2026 - aflevering 43
De afstand tussen Florentina en Charlie blijft groeien. Better SNS organiseert de proefsessie die de investeerders moet overtuigen van FrostFuel. Sami komt terug in contact met Maria. Claire doet nogmaals een poging om Hans jaloers te maken.

Donderdag 19 maart 2026 - aflevering 44
Florentina's workshop is een succes, maar ze wordt stiekem gefilmd. Na de rampzalige proefsessie probeert Nadia de schade te beperken. Sami en Maria worden betrapt. Nick en Fifi zoeken opnieuw toenadering tot elkaar.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Florentina op tv
Zondag 15 maart 2026 om 14u45  »
VTM
Florentina krijgt een bijzonder voorstel van Nadia. Willem vliegt onbedoeld uit tegen Manon, hoewel hij haar hulp nog nodig heeft achteraf. Claire bereidt zich voor op haar reis.
Zondag 15 maart 2026 om 15u10  »
VTM
Florentina hakt knopen door, zowel voor Better SNS als voor de Harry's. Claire staat op het punt om op reis te vertrekken met Hans, maar staat plots voor een onaangename verrassing. Charlie gaat opnieuw daten, maar een andere liefde staat in de weg.
Zondag 15 maart 2026 om 15u40  »
VTM
Florentina's eerste werkdag bij Better SNS is meteen een proef op de som, zeker omdat ze dit in het geheim moet combineren met de Harry's. Wes doet een vieze ontdekking en Florentina krijgt ontnuchterend nieuws over Sami.
Zondag 15 maart 2026 om 16u05  »
VTM
Florentina verliest haar vertrouwen in Sami en besluit samen met Charlie komaf te maken met slechte love interests, op een ludieke manier. Nick en Fifi mogen de backstage pas uit als ze het bijgelegd hebben, maar dit lijkt een onbegonnen werk.
Dinsdag 17 maart 2026 om 18u20  »
VTM
EpN: 42, TE: 100 De charmante, maar onzekere Flo werkt in het wellness- en fitnessimperium van haar moeder, waar een slanke lijn heilig is. Zelf voldoet ze echter niet aan dat klassieke schoonheidsbeeld.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over De Mensen
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Bea en Ben lijken de perfecte match. Na een geweldige eerste date gebeurt er echter iets waardoor hun vurige aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt. Dat verandert wanneer hun paden weer kruisen op een bruiloft in Australië en ze besluiten zich voor te doen als een koppel.

'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:20
    De inzichten van...
    12:05
    De week van Bruzz
  • 10:00
    Winterbeelden
    16:35
    Surviving Hothouse Earth
  • 11:25
    Vos en Haas
    11:35
    Yetili vertelt
  • 09:55
    Geen uitzending
    12:00
    9-1-1
  • 10:00
    Geen uitzending
    13:05
    Emergency on Sunny Beach
  • 09:40
    Geen uitzending
    12:10
    The Couple Next Door
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:20
    Baywatch Hawaii
  • 08:45
    Geen uitzending
    15:55
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    14:55
    Geen uitzending
  • 11:05
    De Gezonde Goesting
    11:35
    Lekker Licht
  • 11:25
    Big Sky
    14:00
    NCIS
  • 10:50
    Geen uitzending
    11:55
    Pawn Stars
  • 11:30
    A Place in the Sun
    16:10
    Chateau Meiland
  • 10:55
    Murder suspect
    12:10
    Snapped
  • 11:18
    CEO van mijn leven
    11:44
    De CFO podcast
  • 11:30
    Het appartement
    12:00
    Request
  • 11:30
    Het Weekmenu
    12:15
    De Sterrenkaart
  • 11:15
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    12:10
    New Tricks
  • 11:15
    Scrubs
    14:10
    Fantasy Island
  • 11:25
    Het mooiste meisje van de klas
    12:20
    Sterren NL Top 25
  • 10:35
    Podium Klassiek
    11:45
    Iedereen Verlicht
  • 11:30
    Machtige Mike
    11:35
    Dino Daan & Lucy
Verwante artikels