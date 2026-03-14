Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
Charlie en Florentina hebben het moeilijk na de kus. Willem zet zijn onderzoek naar de Harry's voort. Sami staat voor cruciale keuzes, Nick en Fifi groeien uit elkaar. Sami heeft weer contact met Maria en Claire probeert Hans weer jaloers te maken. Flo's workshop is een succes. Nadia probeert schade te beperken en Sami en Maria worden betrapt.
Maandag 16 maart 2026 - aflevering 41
Charlie en Florentina worstelen met de nasleep van de 'kus' en hun vriendschap staat onder druk. Nadia pitcht haar nieuw productidee, maar Florentina deelt haar visie absoluut niet. Willem zet intussen zijn onderzoek naar de Harry's voort.
Dinsdag 17 maart 2026 - aflevering 42
Na de kus trekt Charlie zich volledig terug. Florentina probeert hun vriendschap te redden, terwijl Nadia FrostFuel lanceert en Sami voor cruciale keuzes staat. Fifi en Nick groeien uit elkaar en Willem duikt dieper in het mysterie rond de Harry's.
Woensdag 18 maart 2026 - aflevering 43
De afstand tussen Florentina en Charlie blijft groeien. Better SNS organiseert de proefsessie die de investeerders moet overtuigen van FrostFuel. Sami komt terug in contact met Maria. Claire doet nogmaals een poging om Hans jaloers te maken.
Donderdag 19 maart 2026 - aflevering 44
Florentina's workshop is een succes, maar ze wordt stiekem gefilmd. Na de rampzalige proefsessie probeert Nadia de schade te beperken. Sami en Maria worden betrapt. Nick en Fifi zoeken opnieuw toenadering tot elkaar.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.
Meest recente
- Kijkcijfers: 9, 10, 11 en 12 maart 2026
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Niels Destadsbader sluit bijzondere deal met twee dealers in 'Stukken Van Mensen' en opent veiling voor het goede doel
- Nieuwe eerste keren, nieuwe chaos: KRO-NCRV-serie 'De Eerste Keer' is terug met seizoen 2
- CDA-leider Henri Bontenbal bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- Dit zijn zaterdag de onderwerpen van 'Kassa'
- Muziek voor iedereen: AVROTROS Klassiek in actie voor Leerorkest
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Weer veel muzieknieuws zaterdag in 'FM Op 5'
- Na 12 dagen is het zover: Lize uit Tielt-Winge wint de Camper van Sven & Anke
- JOE-dj’s Coen & Sander na ruim 72 uur gevonden aan de Panelenweg in Tiel
-
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal in 'Stukken van Mensen'
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
-
'So You Think You Can Dance' is terug!
-
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
-
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
-
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
-
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
Bea en Ben lijken de perfecte match. Na een geweldige eerste date gebeurt er echter iets waardoor hun vurige aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt. Dat verandert wanneer hun paden weer kruisen op een bruiloft in Australië en ze besluiten zich voor te doen als een koppel.
'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.