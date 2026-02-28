Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
Ontdek wanneer het nieuwe seizoen van ‘So You Think You Can Dance’ start bij VTM
Cupido schiet twee keer raak in 'Winter Vol Liefde'

Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 28 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Willem begaat een fout en Florentina stelt zich vragen bij het gedrag van Sami. Nick blijft weg uit de Harry's. Sami krijgt een uitbrander van zijn advocate. Justin loopt op wolkjes en tussen Fifi en Nick komt het tot een knallende ruzie. Florentina kan het artikel voor Nina een eigen wending geven. Nadia gelooft niet wat haar horloge haar probeert duidelijk te maken.

Maandag 2 maart 2026 - aflevering 33
Willem is niet helemaal zichzelf en begaat een fout. Terwijl Florentina vragen heeft bij Sami's gedrag, zoekt Fifi toenadering tot Nick. Manon verwondt zich, maar ze krijgt hulp uit onverwachte hoek.


Dinsdag 3 maart 2026 - aflevering 34
Nick komt niet opdagen in de Harry's en dat heeft vervelende gevolgen. Terwijl Charlie met Wes praat over een onbereikbare liefde, krijgt Sami een uitbrander van zijn advocate. Florentina, Claire en Nadia hebben intussen een belangrijk interview.

Woensdag 4 maart 2026 - aflevering 35
Florentina confronteert Nadia met een kwetsende keuze, terwijl Charlie haar hart probeert te openen. Sami neemt een radicale beslissing en Justin loopt op wolkjes na een spannende nacht. Nick en Fifi krijgen intussen knallende ruzie.

Donderdag 5 maart 2026 - aflevering 36
Florentina krijgt de kans een eigen wending te geven aan het artikel voor Nina. Bovendien krijgt ze verrassend nieuws van Nick, wat gevolgen heeft voor Harry's. Nadia's horloge probeert haar iets duidelijk te maken, maar ze wil daar niets van geloven.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Florentina op tv
Zondag 1 maart 2026 om 14u45  »
VTM
Florentina probeert Michel te overhalen zijn aandelen niet te verkopen. Florentina en Charlie hebben te veel cupcakes gemaakt en moeten op zoek naar een alternatief voor hun kleine oventje.
Zondag 1 maart 2026 om 15u10  »
VTM
Florentina ziet zich geconfronteerd met de harde realiteit waarmee ze nog steeds moeite heeft. Wes ontdekt een stille aanbidder van Florentina ?n de waarheid achter de cupcakes. Nadia gooit alles in de strijd om weer op de CEO-stoel terecht te komen.
Zondag 1 maart 2026 om 15u40  »
VTM
EpN: 31, TE: 100 De charmante, maar onzekere Flo werkt in het wellness- en fitnessimperium van haar moeder, waar een slanke lijn heilig is.
Zondag 1 maart 2026 om 16u05  »
VTM
EpN: 32, TE: 100 De charmante, maar onzekere Flo werkt in het wellness- en fitnessimperium van haar moeder, waar een slanke lijn heilig is. Zelf voldoet ze echter niet aan dat klassieke schoonheidsbeeld.
Maandag 2 maart 2026 om 18u20  »
VTM
Florentina heeft vragen bij Sami's gedrag en Willem is zichzelf niet en begaat een fout. Fifi zoekt toenadering tot Nick. Manon verwondt zich, maar krijgt hulp uit onverwachte hoek.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over De Mensen
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Boomer' (VRT 1)

Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.

'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:15
    Sporza: Omloop Het Nieuwsblad
    11:30
    Winterbeelden
  • 10:00
    Winterbeelden
    16:10
    Sporza: Omloop Het Nieuwsblad
  • 11:05
    Ridder Muis
    11:15
    Edmond & Lucy
  • 10:00
    Geen uitzending
    12:05
    9-1-1
  • 09:55
    Geen uitzending
    13:40
    Kitchen Nightmares
  • 09:30
    Geen uitzending
    11:55
    9-1-1: Lone Star
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:35
    Baywatch
  • 08:30
    Geen uitzending
    16:05
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:20
    Geen uitzending
  • 10:50
    Het zelfbouwhuis
    11:10
    Ellemieke's KIDchen
  • 10:30
    Big Sky
    13:55
    NCIS
  • 10:50
    Geen uitzending
    11:50
    Bar Rescue
  • 11:05
    Foodies & The City
    11:40
    De Dagschotel
  • 10:45
    Britain's Hotel Murders
  • 10:14
    Trends Doc
    11:18
    CEO van mijn leven
  • 11:01
    Wonen
    12:00
    Request
  • 10:35
    Becoming Meewis
    11:15
    Chris Cooks Cymru
  • 10:25
    Beyond Paradise
    11:25
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
  • 10:45
    Below Deck Sailing Yacht
    13:20
    Grey's Anatomy
  • 10:45
    Dit was het nieuws
    11:35
    Het mooiste meisje van de klas
  • 10:30
    Podium Klassiek
    11:30
    Nu te Zien!
  • 11:00
    Zo is Joey!
    11:10
    Grizzy en de Lemmingen
Verwante artikels