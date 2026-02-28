Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Willem begaat een fout en Florentina stelt zich vragen bij het gedrag van Sami. Nick blijft weg uit de Harry's. Sami krijgt een uitbrander van zijn advocate. Justin loopt op wolkjes en tussen Fifi en Nick komt het tot een knallende ruzie. Florentina kan het artikel voor Nina een eigen wending geven. Nadia gelooft niet wat haar horloge haar probeert duidelijk te maken.

Maandag 2 maart 2026 - aflevering 33

Willem is niet helemaal zichzelf en begaat een fout. Terwijl Florentina vragen heeft bij Sami's gedrag, zoekt Fifi toenadering tot Nick. Manon verwondt zich, maar ze krijgt hulp uit onverwachte hoek.



Dinsdag 3 maart 2026 - aflevering 34

Nick komt niet opdagen in de Harry's en dat heeft vervelende gevolgen. Terwijl Charlie met Wes praat over een onbereikbare liefde, krijgt Sami een uitbrander van zijn advocate. Florentina, Claire en Nadia hebben intussen een belangrijk interview.

Woensdag 4 maart 2026 - aflevering 35

Florentina confronteert Nadia met een kwetsende keuze, terwijl Charlie haar hart probeert te openen. Sami neemt een radicale beslissing en Justin loopt op wolkjes na een spannende nacht. Nick en Fifi krijgen intussen knallende ruzie.

Donderdag 5 maart 2026 - aflevering 36

Florentina krijgt de kans een eigen wending te geven aan het artikel voor Nina. Bovendien krijgt ze verrassend nieuws van Nick, wat gevolgen heeft voor Harry's. Nadia's horloge probeert haar iets duidelijk te maken, maar ze wil daar niets van geloven.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

