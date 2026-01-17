Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
Florentina verzwijgt haar plan voor Fifi. De arrogante Jeroen windt Willem om zijn vinger. Sami maakt zich zorgen en Florentina besluit om door te zetten. Sami stuit op iets verontrustends. Nadia en haar ex Michel maken ruzie. Sami vraagt raad. Hij besluit om de politie te contacteren.
Maandag 19 januari 2026 - aflevering 9
Florentina verzwijgt tegen Fifi dat ze aan een businessplan voor Harry's werkt. Wanneer de arrogante Jeroen bij de casting wordt afgewezen, schakelt hij Willem op onorthodoxe wijze in. Ondertussen maakt Fifi zich zorgen over Justin.
Dinsdag 20 januari 2026 - aflevering 10
Fifi hoort Florentina's plan en raakt volledig van streek. Bij Better SNS probeert Willem het modellenselectieproces te manipuleren om Jeroen binnen te halen. Ondertussen maakt Sami zich zorgen, want Maria vertrekt naar een afspraak met de oplichters.
Woensdag 21 januari 2026 - aflevering 11
Florentina worstelt met Fifi's afwijzing, maar besluit toch voluit door te zetten. Claire raakt in paniek wanneer Jeroen te laat verschijnt voor zijn eerste opdracht. Ondertussen probeert Sami wanhopig María te bereiken en stuit op iets verontrustends.
Donderdag 22 januari 2026 - aflevering 12
Nadia en haar ex Michel maken ruzie over bedrijfsbeslissingen, terwijl bij Better SNS de spanning rondom de nieuwe influencer Jeroen oploopt. Ondertussen vraagt Sami Florentina om raad over Maria en besluit hij de politie te contacteren.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
