Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 17 januari 2026
Florentina verzwijgt haar plan voor Fifi. De arrogante Jeroen windt Willem om zijn vinger. Sami maakt zich zorgen en Florentina besluit om door te zetten. Sami stuit op iets verontrustends. Nadia en haar ex Michel maken ruzie. Sami vraagt raad. Hij besluit om de politie te contacteren.

Maandag 19 januari 2026 - aflevering 9
Florentina verzwijgt tegen Fifi dat ze aan een businessplan voor Harry's werkt. Wanneer de arrogante Jeroen bij de casting wordt afgewezen, schakelt hij Willem op onorthodoxe wijze in. Ondertussen maakt Fifi zich zorgen over Justin.


Dinsdag 20 januari 2026 - aflevering 10
Fifi hoort Florentina's plan en raakt volledig van streek. Bij Better SNS probeert Willem het modellenselectieproces te manipuleren om Jeroen binnen te halen. Ondertussen maakt Sami zich zorgen, want Maria vertrekt naar een afspraak met de oplichters.

Woensdag 21 januari 2026 - aflevering 11
Florentina worstelt met Fifi's afwijzing, maar besluit toch voluit door te zetten. Claire raakt in paniek wanneer Jeroen te laat verschijnt voor zijn eerste opdracht. Ondertussen probeert Sami wanhopig María te bereiken en stuit op iets verontrustends.

Donderdag 22 januari 2026 - aflevering 12
Nadia en haar ex Michel maken ruzie over bedrijfsbeslissingen, terwijl bij Better SNS de spanning rondom de nieuwe influencer Jeroen oploopt. Ondertussen vraagt Sami Florentina om raad over Maria en besluit hij de politie te contacteren.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Florentina op tv
Zondag 18 januari 2026 om 14u30
VTM
Florentina voelt zich niet meer welkom in de Harry's, terwijl Fifi denkt de problemen alleen op te lossen. Sami en Maria stuiten bij Better SNS op weerstand en Claire wil een nieuwe CFO-stemming.
Zondag 18 januari 2026 om 15u05
VTM
Florentina leidt de casting van een nieuw model, maar voelt zich meer thuis in de Harry's. Sami kiest opnieuw voor de modellenjob bij Better SNS. Wes vertelt Manon intussen over zijn duistere verleden met zijn broer Justin.
Zondag 18 januari 2026 om 15u45
VTM
Florentina gaat trouwjurken passen met haar zus Claire en moeder Nadia, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Manon start bij Café Commerce en krijgt meteen een lastige klant.
Zondag 18 januari 2026 om 16u20  »
VTM
Florentina gaat trouwjurken passen met haar zus Claire en moeder Nadia, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Manon start bij Café Commerce en krijgt meteen een lastige klant.
Maandag 19 januari 2026 om 18u20  »
VTM
Florentina gaat trouwjurken passen met haar zus Claire en moeder Nadia, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Manon start bij Café Commerce en krijgt meteen een lastige klant.

 Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

