Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 10 januari 2026
In de Commerce verschijnt een oude bekende. Sami kiest weer voor een job bij Better SNS. Florentina wil een kredietlijn voor de Harry's krijgen. Claire wil een nieuwe CFO-stemming. Florentina moet Sami wegsturen, plots verschijnt er een wit konijn.

Maandag 12 januari 2026 - aflevering 5
Florentina voelt zich niet meer welkom in de Harry's, terwijl Fifi denkt de problemen alleen op te lossen. Sami en Maria stuiten bij Better SNS op weerstand en Claire wil een nieuwe CFO-stemming. In de Commerce verschijnt een oude bekende.


Dinsdag 13 januari 2026 - aflevering 6
Florentina leidt de casting van een nieuw model, maar voelt zich meer thuis in de Harry's. Sami kiest opnieuw voor de modellenjob bij Better SNS. Wes vertelt Manon intussen over zijn duistere verleden met zijn broer Justin.

Woensdag 14 januari 2026 - aflevering 7
Florentina moet Sami tot haar spijt wegsturen en verder gaan met de casting. Sami heeft het helemaal gehad met Maria, maar Maria wil haar kant van het verhaal vertellen. Ondertussen komt er een schatter van de bank langs in de Harry's.

Donderdag 15 januari 2026 - aflevering 8
Florentina laat de Harry's schatten en wil een kredietlijn krijgen, maar dat loopt niet zo vlot als ze had gehoopt. Bij de casting in Better SNS komen er verschillende modellen langs, maar niemand lijkt geschikt, tot er plots een wit konijn verschijnt.

'Florentina', maandag 5 januari om 17.55 uur en daarna elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Florentina op tv
Maandag 12 januari 2026 om 18u20  »
VTM
Florentina voelt zich niet meer welkom in de Harry's, terwijl Fifi denkt de problemen alleen op te lossen. Sami en Maria stuiten bij Better SNS op weerstand en Claire wil een nieuwe CFO-stemming.
Zondag 11 januari 2026 om 14u55  »
VTM
Florentina gaat trouwjurken passen met haar zus Claire en moeder Nadia, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Manon start bij Café Commerce en krijgt meteen een lastige klant.
Zondag 11 januari 2026 om 15u50  »
VTM
Florentina ontdekt de geheime nachtclub van haar oom Harry en belooft het stil te houden. De notaris onthult wat Harry hen nalaat, met een enorme verrassing voor Florentina.
Zondag 11 januari 2026 om 16u25  »
VTM
Florentina is in de war door het nieuws van de notaris en krijgt ook bij Fifi geen duidelijkheid. Ze hoort dat Willem op de CFO-functie aast en wil dat voorkomen, maar de stemming verloopt anders...
Zondag 11 januari 2026 om 17u00  »
VTM
Florentina voelt zich verraden door Claire. Nadia wil dat Willem Sami binnenhaalt. Florentina ontdekt dat de rekeningen in de Harry's onbetaald zijn en komt tot een schokkende conclusie.

