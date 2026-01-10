Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

In de Commerce verschijnt een oude bekende. Sami kiest weer voor een job bij Better SNS. Florentina wil een kredietlijn voor de Harry's krijgen. Claire wil een nieuwe CFO-stemming. Florentina moet Sami wegsturen, plots verschijnt er een wit konijn.

Maandag 12 januari 2026 - aflevering 5

Florentina voelt zich niet meer welkom in de Harry's, terwijl Fifi denkt de problemen alleen op te lossen. Sami en Maria stuiten bij Better SNS op weerstand en Claire wil een nieuwe CFO-stemming. In de Commerce verschijnt een oude bekende.

Dinsdag 13 januari 2026 - aflevering 6

Florentina leidt de casting van een nieuw model, maar voelt zich meer thuis in de Harry's. Sami kiest opnieuw voor de modellenjob bij Better SNS. Wes vertelt Manon intussen over zijn duistere verleden met zijn broer Justin.

Woensdag 14 januari 2026 - aflevering 7

Florentina moet Sami tot haar spijt wegsturen en verder gaan met de casting. Sami heeft het helemaal gehad met Maria, maar Maria wil haar kant van het verhaal vertellen. Ondertussen komt er een schatter van de bank langs in de Harry's.

Donderdag 15 januari 2026 - aflevering 8

Florentina laat de Harry's schatten en wil een kredietlijn krijgen, maar dat loopt niet zo vlot als ze had gehoopt. Bij de casting in Better SNS komen er verschillende modellen langs, maar niemand lijkt geschikt, tot er plots een wit konijn verschijnt.

'Florentina', maandag 5 januari om 17.55 uur en daarna elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!