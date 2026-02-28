Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Cédric voelt zich professioneel onaantastbaar en Mieke vermoedt dat Lars nog gevoelens heeft voor Véronique. Benny heeft zijn zinnen gezet op de fitnesstrainer van Ilja. Rudi heeft een aankondiging en Rita merkt dat Jan zich vreemd gedraagt. Jelle is bezorgd om Ewout, Benny is bezorgd om Stefanie. Cédric eist een uitleg van Véronique, Anna wil dat Jan zich verontschuldigt en Brahim is niet blij. Het lukt Louise niet om Lars te temperen. Het obsessief gedrag van Ewout begint op te vallen.
Maandag 2 maart 2026 - aflevering 7831
Mieke is ervan overtuigd dat Lars nog gevoelens heeft voor Véronique. Cédric voelt zich professioneel 'on top of the world'. Hij beseft echter dat hij relationeel een tandje moet bijsteken. Brahim ziet Andy, de fitnessinstructeur van Ilja.
Dinsdag 3 maart 2026 - aflevering 7832
Benny wil alles weten over Andy. Hoewel meer en meer luisteraars antwoorden eisen, verbiedt Lars Stefanie om een nieuwe podcast op te nemen. Ook Benny wil niet dat ze zo'n risico neemt. Rudi heeft iets aan te kondigen. Cédric heeft plannen voor de verjaardag van Elise.
Woensdag 4 maart 2026 - aflevering 7833
Jan gaat akkoord met Rita's verlengd verblijf. Zij merkt echter dat hij zich vreemd gedraagt. Ook Kiki merkt dat Jan regelmatig mysterieuze tripjes maakt. Jelle is bezorgd over Ewout. Benny maakt zich zorgen over Stefanie.
Donderdag 5 maart 2026 - aflevering 7834
Cédric wil weten wat Lars heeft uitgespookt in Sofia. Hij eist een uitleg van Véronique. Jos heeft het gevoel dat Kiki haar belachelijk maakt. Anna wil dat Jan zich verontschuldigt bij Rita, maar hij weigert. Brahim is niet blij nu Jelle weer contact heeft met Ewout.
Vrijdag 6 maart 2026 - aflevering 7835
Louise probeert Lars te temperen, maar hij herinnert haar aan hun engagement. Kiki krijgt vreemd nieuws te horen. Rita confronteert Jan met zijn verhaal, maar hij vindt dat ze zich niet moet moeien. Jelle voelt dat Ewout obsessief gedrag begint te vertonen. Brahim wil weten wat hij van plan is en breekt in.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
Kijktip van de dag
Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.
'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.