Dit is Het Nationale Kerstmenu van 'Dagelijkse Kost'

Foto: VRT 1 - © VRT

De gezelligste tijd van het jaar staat voor de deur en dat betekent ook: een goed stukske koken en lekker eten! Vanaf 15 december serveert Jeroen je het Nationale Kerstmenu in 'Dagelijkse Kost'.

Verwacht je aan feestelijke klassiekers met een typische Meus-twist, bomvol smaak en lekker haalbaar! ​

Ontdek wat er op het menu staat: Maandag 15 december

Knolseldersoep met gerookte paling, garnalencocktail en everzwijnpaté met hazelnoten Dinsdag 16 december

Gemarineerde zalm met koolrabi, jus van komkommer en jalapeño Woensdag 17 december

Coquilles à la nage met venusschelpen, venkel en selderolie Donderdag 18 december

Kalkoenrollade met Gandaham en groene kool, archiducsaus, gebakken witloof en verse kroketten Vrijdag 19 december

Kerststronk met abrikoos, pistache en witte chocolade Het Nationale Kerstmenu van 'Dagelijkse Kost', vanaf maandag 15 december elke weekavond om 18.10 uur op VRT 1 en VRT MAX.