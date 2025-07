Dit heeft National Geographic in augustus op het programma staan

Volg de reis van schattige en ondeugende puppy's terwijl ze opgroeien tot hoog getrainde hulphonden met een belangrijke missie.

NIEUW

DOG SQUAD PUPPY SCHOOL

Van politiehonden die helpen bij het bestrijden van criminaliteit, en biosecurity-honden die grenzen bewaken, tot speurhonden in gevangenissen en geleidehonden voor mensen met een visuele beperking, stuk voor stuk zetten ze hun talenten in om levens te verbeteren.

Vanaf 25 augustus, elke maandag om 21.30 uur een dubbele aflevering op National Geographic.

NIEUW

GENGHIS KHAN: THE SECRET HISTORY OF THE MONGOLS

Djenghis Khan, een onverschrokken krijger en meedogenloze veroveraar. In deze meeslepende zesdelige serie wordt zijn legendarische opkomst tot leven gebracht, samen met de ongekende expansie van het Mongoolse Rijk. Gebaseerd op een nieuwe vertaling van Het geheime boek van de Mongolen, onthult de serie verrassende inzichten in het leven en de veldslagen van een van de invloedrijkste heersers uit de wereldgeschiedenis.

Vanaf 2 augustus, elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.

NIEUW

NAMING THE DEAD

Elk jaar belanden in de Verenigde Staten zo’n 4.500 niet-geïdentificeerde lichamen in mortuaria. Wie zijn deze mensen? Hoe zijn zij hier terechtgekomen? Wie hebben zij achtergelaten? En wat is het verhaal dat hier tot een einde kwam? Wall to Wall, producent van onder andere Born Without Trace en Long Lost Family, heeft exclusieve en ongekende toegang gekregen tot een bijzondere organisatie die zich richt op het opsporen van de identiteit van deze niet-geïdentificeerde personen, beter bekend als Jane en John Does, verspreid over heel Noord-Amerika.

Vanaf 8 augustus, elke vrijdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW

LOST TREASURES OF ARABIA: THE NABATEAN KINGDOM



We duiken in de onopgeloste mysteries van AlUla en ontrafelen de vele dramatische verhalen die zich afspeelden op dit eeuwenoude decor. Met behulp van het onderzoek van archeologen en historici onthullen we het rijke historische erfgoed, de indrukwekkende natuurlijke schoonheid en de enorme artistieke nalatenschap die nog altijd toekomstige generaties inspireert.

Vanaf 7 augustus, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

CONSTRUCTION FAILS S2

Bouwfouten komen dagelijks voor, maar soms leidt dit tot desastreuze gevolgen. Deze feitelijke serie onderzoekt de meest spectaculaire mislukkingen: wat er fout ging en hoe deze rampen voorkomen hadden kunnen worden. Met een mix van livebeelden en CGI-animaties belicht de serie bekende incidenten, zoals de brand in de Notre Dame en de instorting van de Georgia Dome, maar ook kleinere voorvallen. Op een toegankelijke manier laat 'Construction Fails' zien wat er gebeurt wanneer het grondig misgaat.

Vanaf 21 augustus, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

TO CATCH A SMUGGLER S9

In dit seizoen van 'To Catch a Smuggler' zetten CBP (Customs and Border Protection) en HSI (Homeland Security Investigations) hun strijd voort tegen de wereldwijde drugshandel. Van smokkelroutes in de South Pacific tot grensovergangen richting de Verenigde Staten: elke aflevering laat zien hoe opsporingsteams smokkelaars opsporen, arresteren en miljoenen dollars aan drugs in beslag nemen. Met exclusieve toegang tot echte operaties biedt dit negende seizoen een indringende blik achter de schermen van de internationale war on drugs.

Vanaf 9 augustus, elke zaterdag om 21.00 uur op National Geographic.