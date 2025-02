Dit hebben Disney Channel en Disney Junior in februari in petto

Marinette ontdekt dat haar oorbellen gestolen zijn, waarna Bunnyx haar net op tijd redt. Samen moeten ze door de tijd reizen om te achterhalen wie haar geheim heeft ontdekt.

De nieuwe eigenaar van de Vlinder Miraculous is sterker dan ooit en als Marinette faalt, is het voorgoed het einde van Ladybug.

PREMIERE

MIRACULOUS WORLD OF LONDEN

Zaterdag 8 februari om 15.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN, MEISJE, HOND, MUIS, KAT, KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze één familie zijn.

Vanaf maandag 10 februari, elke maandag t.e.m vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE

In de vervolg serie van 'Wizards Waverly Place' volg je een inmiddels volwassen Justin Russo, die kiest voor een normaal leven met zijn gezin: Giada, Roman en Milo. Wanneer zijn zus Alex hulp zoekt voor de jonge tovenaar Billie, moet Justin zijn magische vaardigheden opnieuw inzetten. Terwijl hij Billie begeleidt, balanceert hij zijn dagelijkse verantwoordelijkheden en beschermt hij de toekomst van de Tovenaarswereld.

Vanaf woensdag 5 februari, elke woensdag om 19.00 uur op Disney Channel.

FILM

DIARY OF A WIMPY KID: RODERICK RULES

Greg Heffley denkt dat hij de middelbare school heeft uitgespeeld: geen KaasVlek meer en alles loopt op rolletjes. Maar zijn grote broer Rodrick heeft andere plannen en zet alles op alles om Greg’s leven op z’n kop te zetten. Terwijl Greg begint aan de brugklas, worden hij en Rodrick gedwongen door hun ouders om 'leuk' met elkaar om te gaan. Dat belooft natuurlijk alleen maar chaos en hilariteit!

Zondag 16 februari om 14.00 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

SUPERKITTIES



Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens zijn in de Purr 'N' Play-opvang. Maar als er problemen zijn, veranderen ze in Super Katjes! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, kattastische gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en empathie maken de Super Katjes van de wereld een betere, geweldige plek.

Vanaf 24 februari, maandag t.e.m. vrijdag om 17.40 uur op Disney Junior.