Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker gooien voor het eerst samen pijlen tijdens World Cup of Darts

Luke Humphries en Luke Littler namen het nog maar pas tegen elkaar op in de finale van de Premier League Darts. Nu strijden ze samen als één team tijdens de World Cup of Darts.

Voor eigen land gooien Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker dan weer voor het eerst samen de pijlen in een team. Dat doen ze met één doel voor ogen: de Belgische vlag verdedigen en de beker mee naar huis nemen. VTM 2 zendt de landencompetitie live uit van donderdag 12 juni om 19.00 uur tot en met zondagavond.

In deze landencompetitie nemen in totaal 40 landen uit alle uithoeken van de wereld het tegen elkaar op in intense duels. Van Argentinië tot Singapore, van Hongkong tot Zuid-Afrika: ze strijden voor een deel van de prijzenpot ter waarde van 450.000 pond. De winnaars nemen daarvan 80.000 pond naar huis. Vorig jaar schopte Dimitri Van den Bergh het met Kim Huybrechts tot de halve finale. Nemen de Belgen, die traditioneel hoge ogen gooien tijdens de World Cup of Darts, de felbegeerde beker dit jaar mee naar huis?

Speelschema:

Groepsfase: donderdag 12 juni om 19u00 (met België vs. Italië) & vrijdag 13 juni om 12u00 en om 19u00

Ronde 2: zaterdag 14 juni om 13u00 en om 19u00

Kwartfinales: zondag 15 juni om 13u00

Halve finales & finale: zondag 15 juni om 19u00