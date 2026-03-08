Beleef wilde en energieke jungleavonturen met de gloednieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami's' op Nickelodeon

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Zet je schrap voor een flinke dosis 'Houba', want de jungle komt naar de stad. Op maandag 9 maart om 17.30 uur gaat de nieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami's' in première.

Kijkers kunnen rekenen op een serie vol chaos, humor en ongelooflijk lange staarten. De serie is elke week van maandag tot en met vrijdag om 17:30 uur te zien op Nickelodeon.



Drie eieren, twee kids, één grote chaos
In deze nieuwe serie volgen we de tweeling Jade en Mica. Hun leven staat compleet op zijn kop wanneer hun ouders - fanatieke ontdekkingsreizigers - drie mysterieuze eieren bij hen achterlaten. Wat een simpele oppasbeurt lijkt, verandert al snel in een wild avontuur wanneer er drie hyperactieve Marsupilami’s uit de eieren kruipen. Plots staan Jade en Mica voor hun grootste uitdaging ooit, want hoe houd je drie springerige, gevlekte en totaal onvoorspelbare wezens verborgen in een drukke stad, terwijl niemand mag weten dat ze bestaan? Terwijl ze alles op alles zetten om de Marsupilami’s te beschermen tegen dreigend gevaar, ontdekken broer en zus dat sterke vriendschappen soms uit de meest onverwachte hoek, of uit een ei, kunnen komen.

Een icoon in een modern jasje
De Marsupilami is al meer dan 70 jaar een wereldwijd fenomeen, oorspronkelijk gecreëerd door de legendarische Belgische tekenaar André Franquin. Het dier staat bekend om zijn vlekken, ongelooflijk lange staart en unieke taal vol met ‘houba!’. Na talloze strips en films brengt deze nieuwe 3D-productie de legende naar de moderne wereld.

Dus maak je klaar voor de première van 'De Marsupilami's', vanaf maandag 9 maart, elke schooldag om 17.30 uur bij Nickelodeon.


