Average Rob niet happig op hulp van jury in 'MasterChef Kerst'

In 'Celebrity MasterChef Kerst' gaat Average Rob voor een bladerdeeghapje met, hoe kan het ook anders, vol-au-vent. Met nog 15 minuten op de klok blijkt er van het cruciale ingredïent, namelijk de vol-au-vent zelf nog geen sprake.

Juryleden Peter Goossens en Michaël Rewers zien het niet goed aflopen en springen meteen bij, al valt die ingreep niet meteen in de smaak bij Average Rob: 'Ze weten niet wat ze doen, ze hebben mijn hele recept gefuckt!'

'Celebrity MasterChef Kerst', zaterdag 6 en zaterdag 13 december om 20.00 uur op Play en in de app.