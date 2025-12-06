Average Rob niet happig op hulp van jury in 'MasterChef Kerst'

In 'Celebrity MasterChef Kerst' gaat Average Rob voor een bladerdeeghapje met, hoe kan het ook anders, vol-au-vent. Met nog 15 minuten op de klok blijkt er van het cruciale ingredïent, namelijk de vol-au-vent zelf nog geen sprake.
Juryleden Peter Goossens en Michaël Rewers zien het niet goed aflopen en springen meteen bij, al valt die ingreep niet meteen in de smaak bij Average Rob: 'Ze weten niet wat ze doen, ze hebben mijn hele recept gefuckt!'
'Celebrity MasterChef Kerst', zaterdag 6 en zaterdag 13 december om 20.00 uur op Play en in de app.
Celebrity MasterChef Kerst op tv
Maandag 8 december 2025 om 18u00 »
Average Rob, Elisabeth Lucie Baeten, Manu Van Acker, Sophie Beguin en Stephanie Planckaert wagen zich aan een amuse en voorgerecht voor de Kerstman en zijn juryleden.
Vrijdag 12 december 2025 om 18u55 »
Average Rob, Elisabeth Lucie Baeten, Manu Van Acker, Sophie Beguin en Stephanie Planckaert wagen zich aan een amuse en voorgerecht voor de Kerstman en zijn juryleden.
Woensdag 10 december 2025 om 22u30 »
Average Rob, Elisabeth Lucie Baeten, Manu Van Acker, Sophie Beguin en Stephanie Planckaert wagen zich aan een amuse en voorgerecht voor de Kerstman en zijn juryleden.
Zaterdag 13 december 2025 om 19u55 »
DN : 2 Average Rob, Elisabeth Lucie Baeten, Manu Van Acker, Sophie Beguin & Stephanie Planckaert krijgen hulp in de keuken van vrienden en familie. Vandaag op het menu: varkensgebraad en omelet Sibérienne.
Maandag 15 december 2025 om 17u55 »
DN : 2 Average Rob, Elisabeth Lucie Baeten, Manu Van Acker, Sophie Beguin & Stephanie Planckaert krijgen hulp in de keuken van vrienden en familie. Vandaag op het menu: varkensgebraad en omelet Sibérienne.