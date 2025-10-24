'Als híj in dat pak zit, word ik zot!': James Cooke herkent zijn 'broer' in 'The Masked Singer'

De grote finale van 'Milo'! Wie wint Milo's hart?
vrijdag 24 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Château, Pluisje, Oehoe, Bambi, Pauw en King Krab zijn klaar om het feestje vanavond verder te zetten in The Masked Singer. Hun grootste angst is om herkend te worden en dat zou met speurders Aaron Blommaert, Véronique De Kock, Frances Lefebure en James Cooke weleens het geval kunnen zijn.

Die laatste gaat in elk geval helemaal door het dak wanneer hij Oehoe hoort zingen. 'Ik ben in een half uurtje tv tien jaar ouder geworden', klinkt het. 'Ik wil nu mijn C4 geven. Ik kan dit niet. Ik word zot van dit spel! Ik heb okselvijvers en het is nat onder mijn stoel. Ik voel - maar het kan niet - mijn ‘broer’ Jani. Als híj in dat pak zit, word ik zot!'. Oehoe, who are you?



'The Masked Singer', vrijdag 25 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
