'Restaurant Misverstand' opent de deuren voor een nieuw seizoen in Diksmuide
Dit zijn de kandidaten van deze week in 'De Dag van Vandaag'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Advocaten over pleiten in assisenzaken in 'Justice For All'

dinsdag 3 maart 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In de tweede aflevering van 'Justice For All' buigt het hof in Tongeren zich over een bijzonder gruwelijke foltermoord. Hilal werd door een drugsbende drie dagen lang gegijzeld en gemarteld, met de dood tot gevolg.

De bende dacht dat hij drugs en geld van hen had gestolen. Er staan maar liefst dertien beklaagden terecht. Peter Boeckx is erbij van de voorbereidingen van de pleidooien tot het hof zijn verdict uitspreekt.


Het advocatenkoppel Fatima Ahmad en Peter Janssens verdedigt de hoofdverdachte. Hij riskeert een celstraf van 30 jaar. Lynn Clerinx staat een man bij die zijn garage ter beschikking stelde aan de drugsbende. Aan de slachtofferzijde staat Liliane Verjauw, die Samina, de zus van het slachtoffer bijstaat. In de rechtbank komen de advocaten dus lijnrecht tegenover elkaar te staan. De spanning is te snijden, want pleiten voor het hof van assisen is voor veel strafpleiters het absolute summum: de Champions League van de advocatuur.

In een andere zaak verdedigt advocaat Liesbeth Meirens een 22-jarige beklaagde die terechtstaat voor opzettelijke brandstichting in een leegstaand winkelpand in Beringen. Wat begon als kattenkwaad, eindigde in tragedie: twee brandweermannen lieten het leven tijdens de bluswerken. De jonge beklaagde riskeert twintig jaar cel.

'Justice For All', woensdag 4 maart om 21.15 uur bij Play.


Kijktip van de dag

'De Box' (VTM)

Tien onbekende Vlamingen starten aan een spel waarvan ze de regels niet kennen. Het enige wat ze weten is dat elke keer de boxen openen, de opdracht meteen begint en ze zelf moeten zoeken wat de bedoeling is. Dit zorgt voor hilariteit en onzekerheid.

'De Box', om 20.40 uur op VTM.

