Ultieme relatietherapie in '90 Day: The Last Resort' op TLC
Zes koppels uit de populaire '90 Day'-serie kampen met huwelijksproblemen. Daarom gaan ze naar de ultieme relatietherapie in '90 Day: The Last Resort'.
In het prachtige Britse Thornbury Castle krijgen ze te maken met verschillende niet-traditionele therapievormen om te kijken of de liefde weer kan opbloeien. De kibbelende koppels die aan hun relatie werken zijn: Summit en Jenny, Rebecca en Zied, Paola en Russ, Kara en Guillermo, Thais en Patrick, plus Sarper en Shekinah.
Waar ze destijds binnen negentig dagen moesten beslissen of ze samen verder wilden, hebben ze nu nog maar drie weken om hun strubbelingen rond intimiteit, financiën, communicatie en ontrouw aan te pakken. Aan de locatie kan het niet liggen, al helpt de geschiedenis van het kasteel niet echt mee: het werd ooit bewoond door Henry VIII, die er zes vrouwen op nahield met wie het niet allemaal even goed afliep. Kan het sprookjeskasteel toch voldoende inspiratie geven om nog lang en gelukkig samen te leven?
'90 Day: The Last Resort', vanaf dinsdag 23 juni om 20.30 uur op TLC.
https://www.tlc.com
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