'Zembla' donderdag over internationale zaadhandel

woensdag 28 januari 2026
Foto: © BNNVARA 2024

Om kinderrechten te beschermen zijn in Nederland strenge regels ingevoerd om te voorkomen dat kinderen later nazaten blijken te zijn van een massadonor. Maar helpt die wetgeving als het meeste zaad van Deense bedrijven komt?

Elk jaar worden ruim duizend Nederlandse kinderen verwekt met buitenlands donorzaad. In online catalogussen kun je als wensouder kiezen uit honderden profielen van mannen die hun sperma doneren. Dit sperma vanuit Denemarken gaat vervolgens de hele wereld over. 'Zembla' onderzoekt de gevolgen van deze wereldwijde zaadhandel en spreekt met donoren, wensouders en met de Deense CEO van de grootste spermabank ter wereld.


'Zembla', donderdag 29 januari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Zembla op tv
Vrijdag 30 januari 2026 om 13u25  »
NPO 2
Het langstlopende onafhankelijke onderzoeksjournalistieke programma van Nederland. Zembla controleert de machthebbers en legt misstanden bloot.
Donderdag 29 januari 2026 om 21u15  »
NPO 2
Het langstlopende onafhankelijke onderzoeksjournalistieke programma van Nederland. Zembla controleert de machthebbers en legt misstanden bloot.

Persbericht BNNVARA
