'Zembla' donderdag over internationale zaadhandel
Om kinderrechten te beschermen zijn in Nederland strenge regels ingevoerd om te voorkomen dat kinderen later nazaten blijken te zijn van een massadonor. Maar helpt die wetgeving als het meeste zaad van Deense bedrijven komt?
Elk jaar worden ruim duizend Nederlandse kinderen verwekt met buitenlands donorzaad. In online catalogussen kun je als wensouder kiezen uit honderden profielen van mannen die hun sperma doneren. Dit sperma vanuit Denemarken gaat vervolgens de hele wereld over. 'Zembla' onderzoekt de gevolgen van deze wereldwijde zaadhandel en spreekt met donoren, wensouders en met de Deense CEO van de grootste spermabank ter wereld.
'Zembla', donderdag 29 januari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/zembla
Kijktip van de dag
Eileen Collins was de eerste vrouw die een Amerikaans ruimtevaartuig bestuurde en commandeerde. In een tijd dat vrouwen in de ruimtevaart nog controversieel waren brak ze door alle barrières heen. Maar haar verhaal is meer dan het verhaal van een pionier. Deze documentaire neemt je mee in Collins' zenuwslopende carrière aan de hand van uniek NASA-archiefmateriaal, privébeelden en intieme interviews.
'Spacewoman', om 21.25 uur op VRT Canvas.