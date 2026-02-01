Warm deze winter lekker op met de heetste MTV-shows in februari
Terwijl de temperaturen in februari verder dalen, schroeft MTV de hitte deze maand flink op. Van de brute competitie in de tattooshop tot het ongefilterde drama van jong moederschap: deze maand trakteert de zender je op splinternieuwe premières en de terugkeer van iconische favorieten.
Maak je klaar voor een maand vol adrenaline, emotie en binge-waardige tv.
'INK MASTER – Return of the Masters' | Seizoen 10
Première: Vanaf dinsdag 24 februari, elke maandag t/m donderdag om 23.00 uur
De lat ligt dit seizoen hoger dan ooit. Drie legendarische 'Ink Master'-winnaars keren terug, maar dit keer strijden ze niet alleen: ze coachen teams samengesteld uit enkele van de beste tattoo-artiesten van het land. De artiesten nemen het tegen elkaar op in extreme uitdagingen waarin ze hun vaardigheid en doorzettingsvermogen moeten bewijzen, met $100.000 en de felbegeerde titel van INK MASTER als inzet.
'TEEN MOM UK: Next Generation' – Seizoen 3
Première: Vanaf 17 februari elke dinsdagavond om 22.00 uur
Nieuwe moeders, nieuwe baby’s en een flinke dosis nieuw drama. 'Teen Mom UK: Next Generation' is terug. Naast de vertrouwde gezichten van Whitney, Angel en Chloe, maken we dit seizoen kennis met Amelia en Leonie. Van ingewikkelde relaties met de 'baby daddy's' tot de dagelijkse strijd van het opvoeden: dit is nog maar het begin.
'RIDICULOUSNESS' – Seizoen 42
Première: Vanaf 7 februari elke zaterdag om 22.00 uur
Rob Dyrdek is terug met het verbazingwekkende 42e seizoen van 'Ridiculousness'. Samen met Steelo Brim en een reeks special guests analyseert hij de meest bizarre fails, geniale pranks en pijnlijkste video's die het internet te bieden heeft. Elke zaterdagavond zie je drie afleveringen achter elkaar, de ultieme zaterdagavond.
Verder in februari nieuw op MTV:
'Caught in the Act: Unfaithful' (Seizoen 4): Elke maandag om 20.15 uur
'Dating Naked UK' (Seizoen 1): Elke maandag om 22.00 uur
'Ink Master' (Seizoen 9): Elke maandag t/m donderdag om 23.00 uur
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV NL
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'Alles in orde!' met Danira Boukhriss Terkessidis nieuw op VRT 1
- Maandag start Malou Petter als nieuwe presentatrice van 'EenVandaag'
- 'Karrewiet' en Pommelien Thijs grote winnaars op het 'Gala van de Gouden K’s 2025'
- Deze kinderen maken het verschil: dit zijn de nominaties voor de KRO-NCRV's Lief gebaar Award
- 'Becoming Meewis': waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten in een tweesterrenkeuken
- Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox
- In februari bij Film1 Premiere en Film1 on demand
- Nieuwe series, films en padel bij CANAL+ en CANAL+ Action in februari
- Warm deze winter lekker op met de heetste MTV-shows in februari
- Comedy Central maakt van februari de grappigste maand van het jaar
- Belgian Music Matters: DAAN, Portland, High Hi, ‘t Hof van Commerce en Das Pop kapen de avond van Willy
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' vanuit de kantine van FC Aalsmeer
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- 'Aan De Slag!' wint Gouden RadioRing 2025
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
Kijktip van de dag
Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.
'Konvooi', om 20.00 uur op Play.