Volg de Olympische Winterspelen bij de NOS

Vrijdag 6 februari starten de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan-Cortina. Ook tijdens deze Spelen doet de NOS uitgebreid verslag van het evenement.

Met live sport zoals het publiek gewend is, aangevuld met achtergronden, verhalen en duiding. Daarnaast zijn er interviews, reportages en uitgebreide voor- en nabeschouwingen. De verslaggeving is te volgen via televisie, radio, online, Teletekst en social media.

Openingsceremonie live bij de NOS

De Olympische Winterspelen 2026 worden officieel geopend op vrijdag 6 februari. De openingsceremonie is live te zien vanaf 19.50 uur op NPO 1 en NPO Start. Ook op NPO Radio 1, NOS.nl en de NOS-app en de televisie-app van de NOS is de openingsceremonie live te volgen

De uitzending wordt gepresenteerd door Jeroen Stomphorst. Het commentaar is in handen van Erik van Dijk en Mark Tuitert. Namens Nederland dragen Kimberley Bos en Jens van ‘t Wout de vlag tijdens de ceremonie. Direct na de openingsceremonie, rond 22.30 uur, volgt NOS Studio Olimpico op de NPO 1 en NPO Start.