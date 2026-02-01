Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Volg de Olympische Winterspelen bij de NOS

zondag 1 februari 2026

Vrijdag 6 februari starten de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan-Cortina. Ook tijdens deze Spelen doet de NOS uitgebreid verslag van het evenement.

Met live sport zoals het publiek gewend is, aangevuld met achtergronden, verhalen en duiding. Daarnaast zijn er interviews, reportages en uitgebreide voor- en nabeschouwingen. De verslaggeving is te volgen via televisie, radio, online, Teletekst en social media.


Openingsceremonie live bij de NOS
De Olympische Winterspelen 2026 worden officieel geopend op vrijdag 6 februari. De openingsceremonie is live te zien vanaf 19.50 uur op NPO 1 en NPO Start. Ook op NPO Radio 1, NOS.nl en de NOS-app en de televisie-app van de NOS is de openingsceremonie live te volgen

De uitzending wordt gepresenteerd door Jeroen Stomphorst. Het commentaar is in handen van Erik van Dijk en Mark Tuitert. Namens Nederland dragen Kimberley Bos en Jens van ‘t Wout de vlag tijdens de ceremonie. Direct na de openingsceremonie, rond 22.30 uur, volgt NOS Studio Olimpico op de NPO 1 en NPO Start.


Persbericht NOS
https://nos.nl/
  • 00:00
    De Zevende Dag
    00:45
    Journaallus
  • 00:05
    Nachtlus
    00:40
    90 minutes
  • 22:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 00:20
    Geen uitzending
    06:00
    Vegesauriërs
  • 00:00
    Horrorhuurders & Huisjesmelkers
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 00:45
    Geen uitzending
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 00:40
    60 Days In
    01:10
    Geen uitzending
  • 00:35
    Geen uitzending
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 00:45
    The Golden Girls
    01:35
    Geen uitzending
  • 00:15
    Playing Nice
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 00:50
    Doc
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:00
    Plane
    00:35
    Bar Rescue
  • 23:55
    Bake Off Vlaanderen
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 00:35
    C.S.I. New York
    00:15
    Family Law
  • 00:28
    CEO van mijn leven
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 00:48
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 00:45
    Tot op de Graat
    00:05
    Guten Appetit
  • 00:45
    London Kills
    00:40
    Marie Antoinette
  • 00:45
    NCIS
    00:15
    The Resident
  • 00:45
    WNL op Zondag
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 00:45
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 00:35
    NOS Studio Sport Voetbal
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe