'Radar' maandag over het nieuwe pensioenstelsel en de giftcard
Op 1 januari 2028 moet iedereen zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. Dat moet eerlijker, persoonlijker en transparanter worden. Maar wat betekent dat als je van baan verandert? 'Radar' zoekt het uit.
Een hotelgiftcard cadeau doen lijkt ideaal: je zet er 50, 100 of 200 euro op en boekt een hotel via de website van de giftcard. Maar wie prijzen vergelijkt, kan bedrogen uitkomen. Soms is hetzelfde hotel honderden euro’s goedkoper als je direct boekt. Bovendien is de cadeaubon alleen op de eigen site te gebruiken. Waar komen die prijsverschillen vandaan? Fons vraagt het aan Hotelgiftcard.
Even tijdens het rijden de temperatuur aanpassen of een ander radiostation kiezen: vroeger ging dat met een knop, nu zit het vaak verstopt in het infotainmentsysteem. Maar is dat wel veilig? 'Radar' test drie van deze functies op een racecircuit, samen met kijkers en experts uit het autovak. Maandag zie je de uitslag in Radar.
'Radar', maandag 2 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://radar.avrotros.nl/
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
Eerste bommetje in 'Konvooi'
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
De Lach van JOE is geraden!
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
Kijktip van de dag
Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.
'Konvooi', om 20.00 uur op Play.