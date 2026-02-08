'Radar' maandag over de VvE-bijdrage en een digitale muur
De maandelijkse VvE-bijdrage schiet de afgelopen jaren voor veel appartementseigenaren omhoog. Soms gaat het om honderden euro's, blijkt uit een enquête die 'Radar' samen met Vereniging Eigen Huis uitvoerde onder VvE-leden.
Wat is er aan de hand? En houden VvE’s wel genoeg rekening met mensen die deze lasten nauwelijks kunnen dragen?
'Radar' ontvangt veel klachten over Welzorg, één van de grootste dienstverleners op het gebied van hulpmiddelen. Op hun website staat dat ze specialist zijn in mobiliteitshulpmiddelen en het verbeteren van toegankelijkheid. Alleen wacht rolstoelgebruiker Daan nu al meer dan een jaar op haar nieuwe rolstoel, terwijl haar toestand alleen maar verslechtert. Wat gaat het bedrijf doen om hun service te verbeteren? En wat gaan ze op korte termijn voor Daan betekenen? Fons gaat er achteraan.
Je zult maar met spoed hulp nodig hebben en tegen een digitale muur oplopen. In de Arnhemse wijk Schuytgraaf is de maat vol voor veel patiënten van Arts en Zorg, één van de grootste commerciële huisartsenpraktijken in Nederland die inzet op digitale dienstverlening. Maar wat blijkt: het gaat niet altijd goed. Patiënten klagen over bereikbaarheid, wisselend personeel en over de kwaliteit van de zorg. Ze krijgen te maken met vervelende situaties met soms zelfs levensbedreigende gevolgen. 'Radar' trekt aan de bel.
'Radar', maandag 2 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://radar.avrotros.nl/
Kijktip van de dag
Vince en Sergio proberen wanhopig hun geheim te verbergen. Ondertussen bereiden Zoë en haar vrienden een gevaarlijke deal voor. Daarbovenop komt Gerrit gevaarlijk in de buurt van de waarheid.
'Badgast', om 21.00 uur op VRT 1.