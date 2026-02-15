Over deze onderwerpen heeft 'Radar' het maandag

Aangifte doen na oplichting door bijvoorbeeld spoeddiensten, zoals schoorsteenvegers, elektromonteurs en slotenmakers, lukt niet altijd.

Vaak omdat de politie de aangifte niet wil opnemen of afraadt, zo blijkt uit eigen onderzoek onder leden van het Radar Panel. Ook De Nationale Ombudsman herkent dit beeld. Waar gaat het mis en wat moet er gebeuren?

'Radar' brengt samen met belangenbehartiger MIND nieuwe cijfers naar buiten over de opnieuw toegenomen wachttijden in de ggz. De norm is veertien weken, maar mensen wachten veel langer dan is toegestaan. Wat moet er gebeuren om mensen met zware psychische problemen toch op tijd de juiste hulp te bieden?

En: Fons zoekt iemand op die door 'pig butchering', een vorm van datingfraude, duizenden euro’s is kwijtgeraakt. Zijn potentiële nieuwe liefde overtuigde hem om te investeren in online valuta via een beleggingsplatform, maar hij zag het geld nooit meer terug. Hoe kun je jezelf hier tegen wapenen?

'Radar', maandag 16 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.