Ortál Vriend is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Het grote publiek kent actrice Ortál Vriend (33) van haar rol in de hitserie 'Flikken Rotterdam'. Daarnaast was ze onder meer te zien in 'De Veroordeling', 'Mocro Maffia' en 'Flikken Maastricht'.

Terwijl die laatste serie haar twintigste seizoen ingaat, maakt Ortál zich op voor het afscheid van de Rotterdamse tegenhanger, die eind dit jaar stopt na negen seizoenen. Dat markeert een tweesprong in haar carrière, net als tijdens de coronaperiode toen acteerwerk stilviel en zij fitnesslessen ging geven. In gesprek met Eus vertelt Ortál over haar jeugd en hoe de drang om gezien te worden leidde tot haar keuze voor de Toneelacademie in Maastricht.

De Geknipte Gast op tv

