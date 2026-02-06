Ortál Vriend is zaterdag 'De Geknipte Gast'
Het grote publiek kent actrice Ortál Vriend (33) van haar rol in de hitserie 'Flikken Rotterdam'. Daarnaast was ze onder meer te zien in 'De Veroordeling', 'Mocro Maffia' en 'Flikken Maastricht'.
Terwijl die laatste serie haar twintigste seizoen ingaat, maakt Ortál zich op voor het afscheid van de Rotterdamse tegenhanger, die eind dit jaar stopt na negen seizoenen. Dat markeert een tweesprong in haar carrière, net als tijdens de coronaperiode toen acteerwerk stilviel en zij fitnesslessen ging geven. In gesprek met Eus vertelt Ortál over haar jeugd en hoe de drang om gezien te worden leidde tot haar keuze voor de Toneelacademie in Maastricht.
'De Geknipte Gast', zaterdag 7 februari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.
Kijktip van de dag
Barry Allen, een wetenschapper bij de politie, wordt geraakt door de bliksem en krijgt daardoor een kosmische kracht: bliksemsnelheid. Wanneer hij zijn superkracht gebruikt om terug te reizen in de tijd en zijn moeder te redden, creëert hij per ongeluk een wereld zonder superhelden waar Generaal Zod is teruggekeerd. Om hem te kunnen verslaan, moet The Flash de hulp inroepen van een gepensioneerde Batman.
'The Flash', film uit 2023 met oa. Michael Keaton, om 20.40 uur op Play.