Acteur François Beukelaers overleden: icoon van Vlaamse tv-series en film
Kijkcijfers: maandag 2 en dinsdag 3 februari 2026
Bevestigd! 'Got Talent' gaat over de landsgrenzen heen: VTM en RTL 4 bundelen de krachten

Ortál Vriend is zaterdag 'De Geknipte Gast'

vrijdag 6 februari 2026
Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Het grote publiek kent actrice Ortál Vriend (33) van haar rol in de hitserie 'Flikken Rotterdam'. Daarnaast was ze onder meer te zien in 'De Veroordeling', 'Mocro Maffia' en 'Flikken Maastricht'.

Terwijl die laatste serie haar twintigste seizoen ingaat, maakt Ortál zich op voor het afscheid van de Rotterdamse tegenhanger, die eind dit jaar stopt na negen seizoenen. Dat markeert een tweesprong in haar carrière, net als tijdens de coronaperiode toen acteerwerk stilviel en zij fitnesslessen ging geven. In gesprek met Eus vertelt Ortál over haar jeugd en hoe de drang om gezien te worden leidde tot haar keuze voor de Toneelacademie in Maastricht.


'De Geknipte Gast', zaterdag 7 februari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Zaterdag 7 februari 2026 om 21u20  »
NPO 2
Het grote publiek kent actrice Ortál Vriend (33) van haar rol in de hitserie Flikken Rotterdam. Daarnaast was ze onder meer te zien in De Veroordeling, Mocro Maffia en Flikken Maastricht.
Zondag 8 februari 2026 om 14u45  »
NPO 2
Het grote publiek kent actrice Ortál Vriend (33) van haar rol in de hitserie Flikken Rotterdam. Daarnaast was ze onder meer te zien in De Veroordeling, Mocro Maffia en Flikken Maastricht.
Vrijdag 13 februari 2026 om 14u20  »
NPO 2
Het grote publiek kent actrice Ortál Vriend (33) van haar rol in de hitserie Flikken Rotterdam. Daarnaast was ze onder meer te zien in De Veroordeling, Mocro Maffia en Flikken Maastricht.
Zondag 15 februari 2026 om 14u40  »
NPO 2
Interviewprogramma met Özcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de gast.

Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play logo

Barry Allen, een wetenschapper bij de politie, wordt geraakt door de bliksem en krijgt daardoor een kosmische kracht: bliksemsnelheid. Wanneer hij zijn superkracht gebruikt om terug te reizen in de tijd en zijn moeder te redden, creëert hij per ongeluk een wereld zonder superhelden waar Generaal Zod is teruggekeerd. Om hem te kunnen verslaan, moet The Flash de hulp inroepen van een gepensioneerde Batman.

'The Flash', film uit 2023 met oa. Michael Keaton, om 20.40 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:55
    Eddie the Eagle
    00:10
    Journaallus
  • 22:30
    La civil
    23:50
    Nachtlus
  • 22:20
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 23:10
    9-1-1
    00:00
    Gooische Vrouwen
  • 23:00
    Taken
    23:35
    Border Security: Australia's Front Line
  • 22:55
    The Spy Next Door
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 22:30
    Downhill
    22:50
    Te bepalen
  • 23:10
    ER
    00:25
    Buffy the Vampire Slayer
  • 23:10
    Nonkel Jef
    01:00
    The Golden Girls
  • 20:40
    The Flash
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 23:10
    FBI: Most Wanted
    01:00
    FBI
  • 22:45
    Man of Steel
    00:20
    Bar Rescue
  • 22:45
    Extreme Makeover: Home Edition
    00:40
    Bachelor in Paradise Australia
  • 23:05
    C.S.I. New York
    00:15
    Family Law
  • 23:06
    Z-Beurs
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:54
    Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 23:00
    Loïc zot van koken weekmenu
    00:45
    Meesterlijke Klassiekers
  • 23:05
    Silent Witness
    01:00
    The Castaways
  • 22:25
    NCIS: New Orleans
    00:25
    Below Deck Down Under
  • 22:30
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
    01:30
    Pauw & De Wit
  • 23:05
    Crime: Grace
    00:40
    Nieuwsuur
  • 22:05
    Lisa Ostermann: Makkelijk in de omgang
    00:50
    Je Zal Het Maar Hebben