NPO 1 viert 'De Avond van de Filmmuziek'

Vanuit een uitverkochte Ziggo Dome presenteren Daan Schuurmans en Dominic Seldis de hoogtepunten van deze tiende editie. Het Metropole Orkest onder leiding van de Britse maestro Jules Buckley speelt de mooiste soundtracks uit de filmgeschiedenis.

Van ontroerende klassiekers, tot meeslepende moderne filmmelodieën. De avond wordt extra feestelijk dankzij optredens van gastartiesten als Vayen van Den Bosch, de Britse orgelsensatie Anna Lapwood, de Amerikaanse wereldster Gary Jules en Dutch Giant Olivier Richters. Een avond vol schitterende muziek die je kent uit je favoriete films en een feest der herkenning voor de echte filmmuziekliefhebbers.

'De Avond van de Filmmuziek', zaterdag 31 januari om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 1.