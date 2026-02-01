Nieuwe series, films en padel bij CANAL+ en CANAL+ Action in februari

In het tweede seizoen van de Noorse science fiction-serie 'Beforeigners' blijven de mysterieuze nieuwkomers uit het verleden de moderne samenleving opschudden.

Rechercheurs Lars en Alfhildr onderzoeken een complot rond het geheime Project 19, dat de tijdreizigers blijkt te manipuleren. Wanneer een vrouw met steentijd-tattoos wordt vermoord, raken ze verstrikt in een gevaarlijk web waarin misdaadnetwerken, machtsstrijd en historische figuren samenkomen.

Stream vanaf 13 februari

Premier Padel 2026

De Premier Padel-competitie is de belangrijkste competitie in de wereld van padel. Het seizoen 2026 belooft een van de meest uitgebreide tot nu toe te worden, met nieuwe steden en nog meer internationale aandacht. Op CANAL+ Action kunnen fans de topspelers wereldwijd live volgen in steden als Rotterdam, Brussel, Düsseldorf, Doha, Rome en Parijs.

Start 13 & 14 februari in Riyad op CANAL+ Action

'The Night Caller': seizoen 1

Boeiende thrillerserie over een eenzame taxichauffeur in Liverpool, die geobsedeerd is door een nachtelijke radiopresentator en langzaam een verstoord wereldbeeld ontwikkelt. Terwijl hij tijdens zijn nachtelijke ritten steeds meer betekenis zoekt in de cryptische gesprekken van de show, vervaagt de grens tussen werkelijkheid en fantasie. Zijn fascinatie slaat om in iets gevaarlijks, met ingrijpende gevolgen voor iedereen om hem heen.

Stream vanaf 6 februari

Op 6 februari wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Express': seizoen 1 & 2

Spaanse thrillerserie waarin psychologe Barbara, gespecialiseerd in gijzelingen, zelf het slachtoffer wordt van een gewelddadige ontvoering. Na haar traumatische ervaring sluit ze zich aan bij een politieteam dat zich richt op het redden van mensen die worden gekidnapt voor losgeld.

Stream nu seizoen 1 & 2

Vanaf 12 februari seizoen 1 wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Coroner': seizoen 1

Canadese serie over Jenny Cooper, een voormalige Eerste Hulp-arts, die als nieuw aangestelde patholoog-anatoom verdachte sterfgevallen onderzoekt. Jenny heeft last van angststoornissen en is onlangs weduwe geworden waardoor ze haar tienerzoon nu alleen opvoed. Terwijl ze samenwerkt met detective Donovan McAvoy en haar forensisch team, worstelt Jenny met angst, rouw en een mogelijk nieuwe liefde.

Stream vanaf 1 februari

'Fast Charlie'

Charlie Swift (acteur Pierce Brosnan) werkt al twintig jaar als huurmoordenaar voor maffiabaas Stan. Een rivaliserende gangster besluit Stan en zijn mensen uit de weg te ruimen. Charlie is de enige overlevende. Vastbesloten om zijn vriend te wreken, vormt hij samen met Marcie, de ex-vrouw van een crimineel die hij heeft vermoord, een team om Beggar en zijn hele operatie neer te halen.

Stream vanaf 15 februari

Op 15 februari om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Doll Factory': seizoen 1

In 1851 in Londen schildert Iris met haar tweelingzus poppen voor de kost, maar ze droomt van een leven als kunstenaar. Wanneer haar pad kruist met taxidermist Silas en schilder Louis, krijgt ze de kans op een nieuw begin. Ze moet haar zus achterlaten, haar reputatie riskeren en zich in het onbekende storten, terwijl ook een duistere obsessie opbloeit. Gebaseerd op de bestseller van Elizabeth Macneal..

Stream vanaf 24 februari