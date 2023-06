Nieuwe seizoenen Britse dramaserie 'All Creatures Great & Small' bij MAX

Vanaf donderdag 22 juni zijn twee nieuwe seizoenen van de Britse dramaserie 'All Creatures Great & Small' bij MAX te zien. De nieuwe afleveringen worden voorafgegaan door herhalingen van het eerste seizoen.

In de serie maakt dierenarts James Herriot zijn droom waar, door na zijn opleiding aan de slag te gaan als dierenarts. De herhaling van seizoen 1 van 'All Creatures Great & Small' wordt vanaf maandag 12 juni uitgezonden. Seizoen 2, met aansluitend seizoen 3, start op donderdag 22 juni om 17.10 uur bij MAX op NPO 2.

James Herriot gaat na zijn opleiding aan de slag als dierenarts. Hij krijgt naast dieren, ook te maken met hun eigenaren. De wispelturige Siegfried Farnon wordt zijn baas. Later komt Siegfrieds broer Tristan ook bij Siegfried werken. James voelt zich hierdoor een beetje bedreigd. Verder trekt de knappe Helen Alderson James’ aandacht.

In het nieuwe seizoen keert James terug naar Dales nadat hij bij zijn ouders in Glasgow is geweest. Hij moet nu een keuze maken tussen Glasgow en de Dales. Het vuur tussen James en Helen is namelijk niet gedoofd. Ook Siegfried, Tristan en Mrs Hall komen op professioneel én persoonlijk vlak voor belangrijke keuzes te staan.

Aflevering 1, seizoen 2 (nieuw)-donderdag 22 juni om 17.10 uur bij MAX op NPO 2

James is terug in de Dales en beseft hoeveel hij van de streek houdt, en van Helen.

Hij vraagt zich af waarom Tristan van Siegfried alleen eenvoudig werk mag doen. En Mrs Hall ontdekt iets wat Siegfried heeft verzwegen.

Aflevering 2, seizoen 2 (nieuw)–vrijdag 23 juni om 17.10 uur bij MAX op NPO 2

James beseft dat hij in actie moet komen om Helen voor zich te winnen.

Tristan moedigt James aan met Helen naar het lentebal te gaan, maar James krijgt het in de praktijk ineens heel druk. Gerald en zijn gewonde hond worden liefdevol ontvangen. En Tristan vraagt zich af of Siegfried nog wel scherp genoeg is voor het werk.

'All Creatures Great & Small', om 17.10 uur bij MAX op NPO 2.