Kijk komende week ABN AMRO Open bij Ziggo Sport

zondag 8 februari 2026

Van maandag 9 februari tot en met zondag 15 februari is het 53e ABN AMRO Open live te zien bij Ziggo Sport. Het belangrijkste indoortennistoernooi van Nederland is dagelijks te volgen met topwedstrijden, uitgebreide analyses en sfeervolle reportages.

Van de eerste service tot de laatste smash brengt Ziggo Sport het tennisspektakel rechtstreeks vanuit Ahoy Rotterdam. Iedere dag wordt er live verslag gedaan vanaf 11.00 uur. De wedstrijden zijn te zien op kanaal 14 en Ziggo Sport 4.


Naast het liveverslag blikt Ziggo Sport terug op de speeldag met hoogtepunten en interviews. Kristie Boogert presenteert vanaf locatie in Ahoy en wordt bijgestaan door analisten Paul Haarhuis en Jan Siemerink. Vanuit de studio in Hilversum doen onder meer John van Lottum, Mariette Pakker en Tjerk Bogstra het commentaar. 

Favorieten en kanshebbers   
Dit jaar strijdt er opnieuw een zeer competitief deelnemersveld om de titel in Ahoy met onder anderen oud-winnaars Danill Medvedev, Stan Wawrinka en Felix Auger-Aliassime (8). Zij krijgen stevige concurrentie van andere top 10-spelers als Alex de Minaur (7) en Alexander Bublik (10). 

Nederlandse inbreng   
Nederland is goed vertegenwoordigd met Tallon Griekspoor (27), Botic van de Zandschulp (64) en Jesper de Jong (86). Daarnaast komen de Nederlanders Mees Röttgering, Thijs Boogaard en Alec Deckers uit in het kwalificatietoernooi en maken daarmee ook kans op in het hoofdtoernooi uit te komen. 

Podcast 'De Tennistafel' 
Sinds kort werkt Ziggo Sport samen met 'De Tennistafel', een podcast waarin tennisliefhebbers en sportjournalisten David Avakian en Steffan Kok de laatste ins en outs bespreken uit de tenniswereld. Met deze samenwerking verbreedt Ziggo Sport het aanbod van tennis op nog meer verschillende platformen. David en Steffan zijn in Ahoy aanwezig voor een ABN AMRO Open-special. 'De Tennistafel' is te beluisteren via verschillende podcastapps. 

Tenniszender van Nederland
Ziggo Sport brengt het meest uitgebreide live tennisaanbod van Nederland. Alle ATP 1000- en 500-toernooien, Wimbledon, Davis Cup en het NK zijn live te zien bij Ziggo Sport. Daarnaast is Ziggo Sport mediapartner van de KNLTB.

ABN AMRO Open 
Het ABN AMRO Open wordt gespeeld sinds 1974. Sinds 2004 is Richard Krajicek toernooidirecteur. Het ATP 500-toernooi heeft met onder anderen Jimmy Connors, Björn Borg, Stefan Edberg, Andy Murray, Rodger Federer, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz veel bekende namen als winnaar. 

ABN AMRO Open 2026 is live te volgen bij Ziggo Sport (kanaal 14 voor Ziggo-klanten), via de Ziggo GO-app en in het Ziggo Sport Totaal-pakket. Op de Ziggo Sport socials brengt Ziggo Sport gedurende de week een uniek kijkje achter de schermen.


Persbericht Ziggo Sport
https://www.ziggosport.nl/
