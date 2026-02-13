'Kassa' vergelijkt bloemenprijzen
vrijdag 13 februari 2026
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024
Ruiken bloemisten hun kans schoon de rozenprijs flink op te jagen nu de liefde in de lucht hangt door Valentijnsdag? 'Kassa' vergelijkt bloemenprijzen in aanloop naar de dag van de liefde.
Daarnaast duikt 'Kassa' ook in het kweekproces van die gewilde rode rozen en daarnaast gaat het ook over peptiden, een mogelijk social media-verbod en uiteraard een Belbus.
'Kassa', zaterdag 14 februari bij BNNVARA op NPO 2.
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/kassa
