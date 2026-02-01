Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
In februari bij Film1 Premiere en Film1 on demand

zondag 1 februari 2026

'In Liebe, Eure Hilde' is een aangrijpend biografisch drama over Hilde, een jonge Duitse vrouw die zich in 1942 aansluit bij de verzetsgroep Die Rote Kapelle.

Ze wordt verliefd op Hans en beleeft, ondanks het gevaar, een intens gelukkige zomer. Wanneer de Gestapo in de herfst arrestaties uitvoert, wordt ook de zwangere Hilde opgepakt. In gevangenschap ontdekt ze een onverwachte innerlijke kracht en houdt ze de herinnering aan haar geliefde levend.


Arthouse Sunday
Zondag 1 februari om 20.30 uur

'Retribution'
In deze zenuwslopende actiefilm krijgt Matt Truner (Liam Neeson) tijdens het naar school brengen van zijn kinderen een verontrustend telefoontje van een onbekend nummer. Een mysterieuze stem dreigt dat er een bom onder zijn stoel zal ontploffen als hij zijn instructies niet opvolgt. In een race tegen de klok zet Matt alles op alles om zijn gezin te redden.

Zaterdag 7 februari om 20.30 uur

'Hit Man'
Komische misdaadfilm van Richard Linklater. Gary Johnson is een keurige docent die undercover werkt voor de politie van New Orleans als huurmoordenaar. Dankzij zijn talent om moeiteloos in verschillende persoonlijkheden te stappen, overtuigt hij elke verdachte. Het wordt gevaarlijk wanneer hij gevoelens krijgt voor Madison, die juist valt voor zijn alter ego Ron. Hun affaire ontketent bedrog en groeiende risico’s.

Zaterdag 14 februari om 20.30 uur

'Race for Glory: Audi Vs. Lancia'
In 1983 lijkt Lancia kansloos tegen het technisch superieure Audi in het Wereldkampioenschap rally. Toch zet teamleider Cesare Fiorio alles op alles om met de achterwielaangedreven 037 te winnen. Met slimme strategieën, inventieve trucs en topcoureur Walter Röhrl vechten ze voor eer en glorie in een waargebeurd, spannend motorsportdrama vol rivaliteit en doorzettingsvermogen.

Zaterdag 21 februari om 20.30 uur

'The Exorcism'
Acteur Anthony Miller, gespeeld door Russell Crowe, smacht naar een comeback en duikt daarvoor volledig in zijn rol als priester in een nieuwe horrorfilm. Zijn fragiele geest begint echter te ontsporen, waardoor zijn gedrag steeds verontrustender wordt. Zijn dochter Lee probeert wanhopig te ontdekken of hij terugvalt in oude verslavingen, of dat er iets werkelijk duisters bezit van hem neemt.

Zaterdag 28 februari om 20.30 uur


Persbericht Film1
https://www.film1.nl/
  • 17:00
    Sporza: Baanwielrennen
    00:45
    Journaallus
  • 15:50
    Sporza: UEFA Futsal Euro 2026
    00:40
    90 minutes
  • 16:30
    Pudding T
    21:00
    Geen uitzending
  • 17:10
    Erfgenaam Gezocht
    06:00
    Vegesauriërs
  • 14:00
    Darts
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 17:15
    The Big Bang Theory
    01:45
    Geen uitzending
  • 17:05
    All New Traffic Cops
    00:10
    60 Days In
  • 16:45
    ER
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 17:15
    SOS Piet
    01:00
    The Golden Girls
  • 17:05
    Nonkels
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 16:50
    Criminal Minds
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:10
    Family Matters
    00:35
    Bar Rescue
  • 17:10
    Komen eten
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 17:05
    Cold Justice
    00:15
    Family Law
  • 17:21
    CEO van mijn leven
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:27
    Het appartement
    00:00
    Oh What A Night
  • 16:45
    Bon Appetit
    00:05
    Guten Appetit
  • 17:15
    Murdoch Mysteries
    00:40
    Marie Antoinette
  • 17:05
    Law & Order: Organized Crime
    00:15
    The Resident
  • 16:15
    NOS Studio Sport Live
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 17:10
    Pauscast
    00:25
    Nieuwsuur
  • 17:25
    Hein
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe