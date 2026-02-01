In februari bij Film1 Premiere en Film1 on demand

'In Liebe, Eure Hilde' is een aangrijpend biografisch drama over Hilde, een jonge Duitse vrouw die zich in 1942 aansluit bij de verzetsgroep Die Rote Kapelle.

Ze wordt verliefd op Hans en beleeft, ondanks het gevaar, een intens gelukkige zomer. Wanneer de Gestapo in de herfst arrestaties uitvoert, wordt ook de zwangere Hilde opgepakt. In gevangenschap ontdekt ze een onverwachte innerlijke kracht en houdt ze de herinnering aan haar geliefde levend.

Arthouse Sunday

Zondag 1 februari om 20.30 uur

'Retribution'

In deze zenuwslopende actiefilm krijgt Matt Truner (Liam Neeson) tijdens het naar school brengen van zijn kinderen een verontrustend telefoontje van een onbekend nummer. Een mysterieuze stem dreigt dat er een bom onder zijn stoel zal ontploffen als hij zijn instructies niet opvolgt. In een race tegen de klok zet Matt alles op alles om zijn gezin te redden.

Zaterdag 7 februari om 20.30 uur

'Hit Man'

Komische misdaadfilm van Richard Linklater. Gary Johnson is een keurige docent die undercover werkt voor de politie van New Orleans als huurmoordenaar. Dankzij zijn talent om moeiteloos in verschillende persoonlijkheden te stappen, overtuigt hij elke verdachte. Het wordt gevaarlijk wanneer hij gevoelens krijgt voor Madison, die juist valt voor zijn alter ego Ron. Hun affaire ontketent bedrog en groeiende risico’s.

Zaterdag 14 februari om 20.30 uur

'Race for Glory: Audi Vs. Lancia'

In 1983 lijkt Lancia kansloos tegen het technisch superieure Audi in het Wereldkampioenschap rally. Toch zet teamleider Cesare Fiorio alles op alles om met de achterwielaangedreven 037 te winnen. Met slimme strategieën, inventieve trucs en topcoureur Walter Röhrl vechten ze voor eer en glorie in een waargebeurd, spannend motorsportdrama vol rivaliteit en doorzettingsvermogen.

Zaterdag 21 februari om 20.30 uur

'The Exorcism'

Acteur Anthony Miller, gespeeld door Russell Crowe, smacht naar een comeback en duikt daarvoor volledig in zijn rol als priester in een nieuwe horrorfilm. Zijn fragiele geest begint echter te ontsporen, waardoor zijn gedrag steeds verontrustender wordt. Zijn dochter Lee probeert wanhopig te ontdekken of hij terugvalt in oude verslavingen, of dat er iets werkelijk duisters bezit van hem neemt.

Zaterdag 28 februari om 20.30 uur