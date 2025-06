'Het Mooiste Meisje van de Klas' vertelt het verhaal van Marieke

Jaap Jongbloed gaat op zoek naar het verhaal achter het ooit aanbeden mooiste meisje uit de klas. Is haar schoonheid een garantie voor succes in het leven geweest of werd het juist als belemmering ervaren?

Klasgenoten en bekenden halen herinneringen aan haar en de oude schooltijd op.

Marieke heeft een gelukkige jeugd. Ze wordt gekozen tot Miss Alkmaar en werkt in de horeca en als model. Ondertussen studeert ze aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ze maakt carrière in de reclamewereld en ontmoet daar haar grote liefde Jelle. Ze krijgen samen een dochter en vormen een prachtig gezin met de twee dochters uit Jelle’s vorige relatie. Het leven is een sprookje! Maar dan gebeurt het onvoorstelbare: Jelle komt om het leven tijdens een tragisch bootongeluk in de buurt van Ibiza. Met hulp van een hechte vriendenclub krabbelt Marieke uit het diepe dal, maar het is nog elke dag vallen en opstaan. 'Het Mooiste Meisje van de Klas', maandag 23 juni om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.