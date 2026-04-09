De mantelzorgmakelaar: verdienmodel of onmisbare hulp voor mantelzorgers?

Is de mantelzorgmakelaar een ongewenst verdienmodel of de ultieme helpende hand voor de mantelzorger bij het aanvragen van thuiszorg?

Veel van de bijna vijf miljoen mantelzorgers in ons land zijn overbelast. Dat komt mede door de lokettenjungle waar ze mee te maken krijgen bij het regelen van hulp voor hun zorgbehoevende familielid. Tussenkomst van een mantelzorgmakelaar kan daarbij hulp bieden.

Vanwege de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg wordt de mantelzorger de komende jaren zwaarder belast, terwijl die nu al vaak verdrinkt in een moeras van regels en regeltaken. Want hoe doe je een aanvraag voor de WMO, het PGB of de WLZ en hoe weet je waar je familielid recht op heeft? Steeds vaker wordt de hulp van een gediplomeerde mantelzorgmakelaar ingeroepen. Voor Dingeman van Tilborgh uit Sprang-Capelle kwam mantelzorgmakelaar Carola van de Griendt als geroepen. De gemeente schroefde zijn bestaande zorgindicatie terug naar een minimum. Een ingrijpende beslissing, want meneer van Tilborgh is halfzijdig verlamd, kreeg te maken met de gevolgen van een herseninfarct en heeft slokdarm- en longkanker. Zijn familie riep de hulp in van mantelzorgmakelaar Van de Griendt, die regelde dat er bezwaar gemaakt werd tegen deze herindicatie.

'Meldpunt Actueel' spreekt over de behoefte aan mantelzorgmakelaars met Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg (CDA). Heeft het nieuwe kabinet oog voor de alsmaar toenemende regelgeving in de zorg en onderneemt zij actie tegen deze groeiende bureaucratie? In de studio spreekt Elles de Bruin met Harmen Krul (CDA) en Corrie van Brenk (50PLUS) over onnodige herindicaties, het woud aan regels en de mantelzorgmakelaar.

