Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

'Focus' duikt in de wereld van de ruimtevaart

maandag 2 februari 2026

Voor het eerst sinds het Apollo-programma, eind jaren '60, keert de mens terug naar de maan. Met het Artemis-programma plant NASA een menselijke maanlanding begin 2027.

De volgende stap vindt februari aanstaande plaats; de bemande Artemis II-vlucht moet achter de maan langs vliegen en weer veilig terugkeren naar aarde. Een eerste bemande testvlucht. Waarom duurde het ruim vijf decennia voordat er weer een maanlanding wordt ondernomen en waarom willen we eigenlijk naar de maan?


Wat is er (fysiek) nodig voor een mens om als astronaut op de maan te kunnen landen en weer veilig naar aarde terug te keren? Petra trekt deze aflevering de stoute moonboots aan en ondergaat bij het astronauten trainingscentrum van ESA in het Duitse Keulen zelf een deel van de training die Artemis-astronauten ondergaan. En dat gaat niet zonder slag of stoot: Petra ervaart aan der lijve hoe zwaar en veeleisend de astronautentraining kan zijn.

Ook spreekt ze Maybritt Kuypers, een Nederlandse spoedeisende hulp-arts die zich ernaast in ruimtereizen heeft gespecialiseerd en bij de Artemis missies is betrokken. Het menselijk lichaam is niet gebouwd voor de ruimte en daarom is er bij elke ruimtemissie een zogenaamde 'astronautenarts' betrokken. Wat zijn de risico’s voor mensen van ruimtereizen? 

'Focus: Mens op de maan', dinsdag 3 februari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.



Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Alles in orde!' (VRT 1)

Bij de familie Brantegem uit Aalst hebben de spullen, en dan vooral het speelgoed, het huis overgenomen. Omdat elk gezinslid een 'labeltje' heeft, slagen ze er zelf niet in om de orde en het overzicht in huis te bewaren. De confrontatie met de spullen in de loods zorgt voor een rollercoaster aan emoties, terwijl in huis alles in het werk wordt gesteld om het gezin de juiste handvatten te bieden om de uitdagingen die leven met een label met zich meebrengt, zo verteerbaar mogelijk te maken.

'Alles In Orde!', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:10
    Dagelijkse kost
    00:45
    Journaallus
  • 12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
    00:40
    90 minutes
  • 12:15
    Wannabe's
  • 12:15
    Het Echte Leven in de ZOO NL
    06:00
    Vegesauriërs
  • 10:45
    Geen uitzending
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 11:45
    Geen uitzending
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:10
    60 Days In
  • 08:35
    Geen uitzending
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 10:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 11:55
    Family Matters
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 12:15
    NCIS
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:45
    Geen uitzending
    00:35
    Bar Rescue
  • 12:00
    Chateau Meiland
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 11:50
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:10
    Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 11:45
    Winterse Kost
    00:05
    Guten Appetit
  • 12:05
    The Marlow Murder Club
    00:40
    Marie Antoinette
  • 12:05
    NCIS: New Orleans
    00:15
    The Resident
  • 12:15
    NOS Journaal
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 12:15
    Kook mee met MAX
    00:25
    Nieuwsuur
  • 12:15
    Charlie en Lola
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe