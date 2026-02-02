'Focus' duikt in de wereld van de ruimtevaart
Voor het eerst sinds het Apollo-programma, eind jaren '60, keert de mens terug naar de maan. Met het Artemis-programma plant NASA een menselijke maanlanding begin 2027.
De volgende stap vindt februari aanstaande plaats; de bemande Artemis II-vlucht moet achter de maan langs vliegen en weer veilig terugkeren naar aarde. Een eerste bemande testvlucht. Waarom duurde het ruim vijf decennia voordat er weer een maanlanding wordt ondernomen en waarom willen we eigenlijk naar de maan?
Wat is er (fysiek) nodig voor een mens om als astronaut op de maan te kunnen landen en weer veilig naar aarde terug te keren? Petra trekt deze aflevering de stoute moonboots aan en ondergaat bij het astronauten trainingscentrum van ESA in het Duitse Keulen zelf een deel van de training die Artemis-astronauten ondergaan. En dat gaat niet zonder slag of stoot: Petra ervaart aan der lijve hoe zwaar en veeleisend de astronautentraining kan zijn.
Ook spreekt ze Maybritt Kuypers, een Nederlandse spoedeisende hulp-arts die zich ernaast in ruimtereizen heeft gespecialiseerd en bij de Artemis missies is betrokken. Het menselijk lichaam is niet gebouwd voor de ruimte en daarom is er bij elke ruimtemissie een zogenaamde 'astronautenarts' betrokken. Wat zijn de risico’s voor mensen van ruimtereizen?
'Focus: Mens op de maan', dinsdag 3 februari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Valerie De Booser verrast dochter Zita met emotioneel optreden in 'JAMES & co'
- Nieuw seizoen 'Geheimen van het Museum' in Kunstmuseum Den Haag
- Kijk vanaf maandag 'House Hunters: Amazing Water Homes' op HGTV
- Deze bekende Vlamingen wagen zich aan de Atlantische Oceaan in het vierde seizoen 'Over de Oceaan'
- 'Alles in orde!' met Danira Boukhriss Terkessidis nieuw op VRT 1
- 21-jarige voetballer riskeert schorsing van drie jaar in 'De Rechtbank'
- 'Focus' duikt in de wereld van de ruimtevaart
- Volg de Olympische Winterspelen bij de NOS
- Comedy Central in februari is de plek waar de winter grappig wordt
- Februari staat in het teken van actie en humor op Cartoonito
- NPO Radio 1 zit boven op de Spelen met 'RadiOlympia'
- Radiozender JOE en NS lanceren exclusieve Singalong Trein met ABBA-tribute
- NPO FunX front row bij iconische concertreeks New Wave
- Belgian Music Matters: DAAN, Portland, High Hi, ‘t Hof van Commerce en Das Pop kapen de avond van Willy
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' vanuit de kantine van FC Aalsmeer
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
Kijktip van de dag
Bij de familie Brantegem uit Aalst hebben de spullen, en dan vooral het speelgoed, het huis overgenomen. Omdat elk gezinslid een 'labeltje' heeft, slagen ze er zelf niet in om de orde en het overzicht in huis te bewaren. De confrontatie met de spullen in de loods zorgt voor een rollercoaster aan emoties, terwijl in huis alles in het werk wordt gesteld om het gezin de juiste handvatten te bieden om de uitdagingen die leven met een label met zich meebrengt, zo verteerbaar mogelijk te maken.
'Alles In Orde!', om 20.50 uur op VRT 1.