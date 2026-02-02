'Focus' duikt in de wereld van de ruimtevaart

Voor het eerst sinds het Apollo-programma, eind jaren '60, keert de mens terug naar de maan. Met het Artemis-programma plant NASA een menselijke maanlanding begin 2027.

De volgende stap vindt februari aanstaande plaats; de bemande Artemis II-vlucht moet achter de maan langs vliegen en weer veilig terugkeren naar aarde. Een eerste bemande testvlucht. Waarom duurde het ruim vijf decennia voordat er weer een maanlanding wordt ondernomen en waarom willen we eigenlijk naar de maan?

Wat is er (fysiek) nodig voor een mens om als astronaut op de maan te kunnen landen en weer veilig naar aarde terug te keren? Petra trekt deze aflevering de stoute moonboots aan en ondergaat bij het astronauten trainingscentrum van ESA in het Duitse Keulen zelf een deel van de training die Artemis-astronauten ondergaan. En dat gaat niet zonder slag of stoot: Petra ervaart aan der lijve hoe zwaar en veeleisend de astronautentraining kan zijn.

Ook spreekt ze Maybritt Kuypers, een Nederlandse spoedeisende hulp-arts die zich ernaast in ruimtereizen heeft gespecialiseerd en bij de Artemis missies is betrokken. Het menselijk lichaam is niet gebouwd voor de ruimte en daarom is er bij elke ruimtemissie een zogenaamde 'astronautenarts' betrokken. Wat zijn de risico’s voor mensen van ruimtereizen?

