Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'
De reeks gedrukte prentenboeken met een verzameling van zeldzame vogels is in fantastische kwaliteit. Het proces van maken is vrij intensief: Eerst werden de afbeeldingen getekend, toen op plaat gegraveerd, gedrukt en ingekleurd met pigment.
De reeks heeft een internationaal karakter, de vogels komen overal vandaan. Dankzij de kwaliteit waarop het bewaard is gebleven, heeft het een hoge waarde. Ook in het Zaans Museum: twee Javaanse beelden met zilveren filigrain sieraden met nep diamantjes en twee objecten van perspex met spiegels erin. Het zijn twee werken van Adolf Luther waarin beweging te zien is.
'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 1 februari om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
Kijktip van de dag
De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.
'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.