Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. In Luchtvaartmuseum Aviodrome taxeert Marcel Brouwer een glazen beeld met daarop een jonge vrouw.

Zowel de beeldhouwer, Marcel Bouraine, als de uitvoerder, Gabriël Argy-Rousseau, zijn bekende namen. Hoe is dit bijzondere Franse beeld in Nederland terechtgekomen? Er komt ook een hanger met spang en broche voorbij. De maker van deze sieraden is Chris Steenbergen. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste edelsmeden van de jaren 70. En wat levert een muziekautomaat op met daarop twee figuren met waaier en viool?

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 1 juni om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 1.