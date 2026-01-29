Dit zie je vrijdag in 'Ik Vertrek XL'

Gavin gaat de boer op met zijn eigen brocante kar en lijkt hiermee zijn draai in Frankrijk eindelijk te hebben gevonden. Harry, Peter, Tammy en Mike sluiten een bewogen periode af.

Na anderhalf jaar is fase één van hun project voltooid. Dat vieren ze met een diner bereid van groenten uit eigen moestuin, en een speech in het Frans! In Oostenrijk werken Gerrit, Isabella, Margriet, Charlotte, Benjamin en Juliëtte in Steiermarkse klederdracht aan hun integratie. Ze nemen afscheid van de restanten van het oude pand bij de vuilstort. En de fundering, waarop ze dan toch eindelijk een toekomst in Oostenrijk kunnen bouwen, wordt aangelegd.

