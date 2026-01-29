Nieuwe coaches. Nieuw decor. Nieuwe twists. Nieuwe energie. 'The Voice' gaat harder dan ooit!
Els van Doesburg over haar liefde voor Peter De Roover in 'Maison Verhulst'
Mooie liedjes duren levenslang: nieuw seizoen van 'Ik Vraag Het Aan' met Niels Destadsbader

Dit zie je vrijdag in 'Ik Vertrek XL'

donderdag 29 januari 2026
Foto: © AVROTROS 2026

Gavin gaat de boer op met zijn eigen brocante kar en lijkt hiermee zijn draai in Frankrijk eindelijk te hebben gevonden. Harry, Peter, Tammy en Mike sluiten een bewogen periode af.

Na anderhalf jaar is fase één van hun project voltooid. Dat vieren ze met een diner bereid van groenten uit eigen moestuin, en een speech in het Frans! In Oostenrijk werken Gerrit, Isabella, Margriet, Charlotte, Benjamin en Juliëtte in Steiermarkse klederdracht aan hun integratie. Ze nemen afscheid van de restanten van het oude pand bij de vuilstort. En de fundering, waarop ze dan toch eindelijk een toekomst in Oostenrijk kunnen bouwen, wordt aangelegd.


'Ik Vertrek XL', vrijdag 30 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Kijktip van de dag

logo Play Crime logo

In de zomer van 1976 zit de NYPD een man achterna die op koppels in geparkeerde auto's schiet. Hij tart de stad met angstaanjagende brieven totdat de politie een tip krijgt over een verdachte die de hond van een buurman heeft doodgeschoten.

'The Mark of a Serial Killer', om 20.30 uur op Play Crime.

