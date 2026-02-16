Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

In het Zuid-Hollandse dorp Piershil is vrijdagavond 23 januari een mevrouw van 80 in haar woning met een vuurwapen bedreigd door een nep-agent. De man wist bij mevrouw binnen te komen door rond tien uur 's avonds aan te bellen en te zeggen dat 'hij iets ergs kwam vertellen'.

De politie uit de Eenheid Rotterdam vertelt vanavond meer over het verloop van de overval. Zo blijkt mevrouw zo bang te zijn geweest dat ze urenlang - met al haar lichten aan - stil heeft gezeten uit angst dat de man zou terugkomen. In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' beelden van de verdachte.

Douane onderschept dozen met XTC in etenswaren: wie is de man die ze verzond?

Sinds eind 2024 is door het Hit And Run Post-team - waarin politie, OM en douane samenwerken - en reeks van meerdere zendingen ontdekt waarin XTC verstopt zat in etenswaren. Het HARP-team, opgericht om drugsuitvoer via de post op te sporen, wist ook te achterhalen vanaf waar die pakketten werden verstuurd. Op acht locaties werd dezelfde man gefilmd. Vraag aan de kijkers: wie is deze man?

Jonge overvallers in Gouda slaan mevrouw van 85

In de nacht van Oud op Nieuw is een 85-jarige bewoonster van een appartement aan de Ronsseweg in Gouda met veel geweld overvallen. De twee vermoedelijk jonge mannen riepen ‘ik maak U dood’, drukten haar mond dicht, sloegen haar met vlakke hand in haar gezicht en trokken haar ringen van haar handen, ieder aan één kant. Dankzij onder meer getuigen is er meer duidelijk over de daders.

Verder onder andere bewakingsbeelden rond een poging doodslag in Amsterdam, inbraken in Ochten en Arnhem en een mooi snel resultaat rond de vorige uitzending.

'Opsporing Verzocht', maandag 16 februari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.