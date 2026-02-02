Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
maandag 2 februari 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

Op donderdagavond 22 januari werd de 16-jarige Gianinni uit Delft zwaargewond gevonden bij een parkje bij de Spoorplaats in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. De jongen bleek neergestoken en overleed ter plekke.

Hoewel er binnen 24 uur een 18-jarige verdachte uit Rijswijk werd aangehouden, is de dood van Gianinni nog niet opgelost. Een woordvoerder van de politie vertelt vanavond meer over de nog openstaande vragen in het onderzoek.


Mannen rijden vrachtwagen klem op A1: vermoedelijk ripdeal
Automobilisten die donderdagochtend 18 december vanuit Amsterdam richting Amersfoort reden, konden hun ogen niet geloven. Op de vluchtstrook stonden meerdere auto’s en een vrachtwagen en de chauffeur van die vrachtwagen werd bedreigd. Ook een automobilist die dacht dat er hulp nodig was, kreeg een wapen op zich gericht. Inmiddels gaat de politie ervan uit dat hier sprake was van een drugsroof uit de vrachtwagen, een zogenaamde ripdeal. Er zijn inmiddels in een woonwijk in Naarden beelden gevonden van twee mannen, die hierbij betrokken waren.

Vrouw (73): 'Ik dacht dat hij me wilde wurgen'
In de uitzending een reconstructie van de aanval op een vrouw van 73 in Den Haag, op 3 november. De vrouw was in haar woonkamer aan de Max Havelaarstraat, toen een nog altijd onbekende man vanuit haar achtertuin twee stoeptegels haar huis ingooide. Toen de vrouw vluchtte werd ze achtervolgd en vastgegrepen, en beroofde de man haar van een ketting. Er zijn goede sporen naar de dader.

Verder onder andere aandacht voor een aantal mooie ontwikkelingen rond de vorige uitzending en bewakingsbeelden rond bedreigingen bij een woonhuis in Etten-Leur, winkeldiefstallen in Harderwijk, en nieuwe verdachten van de rellen in september bij het Malieveld. 

'Opsporing Verzocht', maandag 2 februari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Dinsdag 3 februari 2026 om 14u13  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
