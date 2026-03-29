Dit zie je in april bij National Geographic

Op 26 april 1986 leidde een veiligheidstest in reactor nummer vier van de kerncentrale van Tsjernobyl tot de grootste nucleaire ramp uit de geschiedenis.

NIEUW

CHERNOBYL: INSIDE THE MELTDOWN

De enorme explosie en de daaropvolgende brand brachten meer dan 400 keer zoveel straling in de atmosfeer als de atoombom op Hiroshima. Het werd een wereldwijde catastrofe: een radioactieve wolk verspreidde zich over Europa en trok uiteindelijk de hele wereld rond.

Deze baanbrekende serie, ter gelegenheid van de 40ste herdenking van de ramp in Tsjernobyl, vertelt het volledige verhaal van de kernsmelting en de doofpotaffaire door de KGB tot aan de huidige oorlog in Oekraïne. De serie laat zien hoe een nucleaire uitsluitingszone veranderde in een oorlogsgebied. Met indringende interviews met overlevenden die nooit eerder publiekelijk spraken en unieke inzichten in de westerse en Sovjetreacties, biedt deze serie een nieuwe blik op een verhaal vol intriges, misleiding en tragedie.

Op vrijdag 24 en 25 april om 19.00 uur een dubbele aflevering. 26 april om 16.00 uur alle vier de afleveringen achter elkaar vanwege de herdenking.

NIEUW

SECRETS OF THE BEES

National Geographic Explorer Bertie Gregory duikt samen met Samuel Ramsey in het buitengewone leven van bijen, een van de belangrijkste diersoorten op aarde. Gedurende drie jaar gaven speciale camera’s een zeldzame inkijk in één bijenkorf en onthulden ze hun verborgen wereld.

Maar met meer dan 20.000 bijensoorten die verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van een derde van al ons voedsel, laat deze serie zien hoe indrukwekkend hun architectuur en intelligentie zijn en ontrafelt ze de geheimen van deze onmisbare dieren.

Op woensdag 22 april om 21.30 uur te zien op National Geographic.

NIEUW

INSIDE THE CIA: SECRETS AND SPIES

Deze serie bundelt ongelooflijke, nooit eerder vertelde en wereldveranderende verhalen die laten zien wat er nodig is om spion te zijn – voorbij de rode lijn van gevaar. De spionnen vertellen hun eigen verhaal. Spannende missies volgen elkaar in hoog tempo op en nemen de kijker mee in nooit eerder gedeelde avonturen.

Van de 'echte' Jason Bourne tot de geheime manoeuvres rond de uitschakeling van Osama bin Laden en een minuut-tot-minuutverslag van een missie achter vijandelijke linies: elke aflevering brengt de wereld van spionage dichterbij dan ooit. Met ongekende toegang tot enkele van de meest elite inlichtingenofficieren en de missies die hun carrière bepaalden, verkent deze serie het diverse, toegewijde en vaak levensgevaarlijke werk van ’s werelds meest effectieve spionagedienst.

Vanaf zondag 19 april om 21.00 uur op National Geographic.

SPECIAL

PAASWEEKEND

Wat past er beter bij Pasen dan mysterieuze bijbelverhalen? Van 'Lost Cities of the Bible' tot 'The Jesus Mysteries'. En van 'Jesus: Rise to Power – Birth of Christianity' tot 'Secrets of Christ’s Tomb: Explorer Special'.

Zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april vanaf 12.00 uur op National Geographic.