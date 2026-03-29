Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Dit zie je in april bij National Geographic

zondag 29 maart 2026

Op 26 april 1986 leidde een veiligheidstest in reactor nummer vier van de kerncentrale van Tsjernobyl tot de grootste nucleaire ramp uit de geschiedenis.

NIEUW
CHERNOBYL: INSIDE THE MELTDOWN


De enorme explosie en de daaropvolgende brand brachten meer dan 400 keer zoveel straling in de atmosfeer als de atoombom op Hiroshima. Het werd een wereldwijde catastrofe: een radioactieve wolk verspreidde zich over Europa en trok uiteindelijk de hele wereld rond.

Deze baanbrekende serie, ter gelegenheid van de 40ste herdenking van de ramp in Tsjernobyl, vertelt het volledige verhaal van de kernsmelting en de doofpotaffaire door de KGB tot aan de huidige oorlog in Oekraïne. De serie laat zien hoe een nucleaire uitsluitingszone veranderde in een oorlogsgebied. Met indringende interviews met overlevenden die nooit eerder publiekelijk spraken en unieke inzichten in de westerse en Sovjetreacties, biedt deze serie een nieuwe blik op een verhaal vol intriges, misleiding en tragedie.

Op vrijdag 24 en 25 april om 19.00 uur een dubbele aflevering. 26 april om 16.00 uur alle vier de afleveringen achter elkaar vanwege de herdenking.

NIEUW
SECRETS OF THE BEES

National Geographic Explorer Bertie Gregory duikt  samen met Samuel Ramsey in het buitengewone leven van bijen, een van de belangrijkste diersoorten op aarde. Gedurende drie jaar gaven speciale camera’s een zeldzame inkijk in één bijenkorf en onthulden ze hun verborgen wereld.

Maar met meer dan 20.000 bijensoorten die verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van een derde van al ons voedsel, laat deze serie zien hoe indrukwekkend hun architectuur en intelligentie zijn en ontrafelt ze de geheimen van deze onmisbare dieren.

Op woensdag 22 april om 21.30 uur te zien op National Geographic.

NIEUW
INSIDE THE CIA: SECRETS AND SPIES

Deze serie bundelt ongelooflijke, nooit eerder vertelde en wereldveranderende verhalen die laten zien wat er nodig is om spion te zijn – voorbij de rode lijn van gevaar. De spionnen vertellen hun eigen verhaal. Spannende missies volgen elkaar in hoog tempo op en nemen de kijker mee in nooit eerder gedeelde avonturen.

Van de 'echte' Jason Bourne tot de geheime manoeuvres rond de uitschakeling van Osama bin Laden en een minuut-tot-minuutverslag van een missie achter vijandelijke linies: elke aflevering brengt de wereld van spionage dichterbij dan ooit. Met ongekende toegang tot enkele van de meest elite inlichtingenofficieren en de missies die hun carrière bepaalden, verkent deze serie het diverse, toegewijde en vaak levensgevaarlijke werk van ’s werelds meest effectieve spionagedienst.

Vanaf zondag 19 april om 21.00 uur op National Geographic.

SPECIAL
PAASWEEKEND

Wat past er beter bij Pasen dan mysterieuze bijbelverhalen? Van 'Lost Cities of the Bible' tot 'The Jesus Mysteries'. En van 'Jesus: Rise to Power – Birth of Christianity' tot 'Secrets of Christ’s Tomb: Explorer Special'.

Zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april vanaf 12.00 uur op National Geographic.


Persbericht National Geographic
https://www.natgeotv.com/nl
Meer artikels over National Geographic Channel
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:05
    Gene paniek
    20:55
    Juliet
  • 20:00
    The Handmaid's Tale
  • 20:40
    Sportweekend met VGT
    21:15
    Juliet
  • 19:55
    So You Think You Can Dance
    21:45
    Moordzaken: Liefde is geen Alibi
  • 19:55
    Smeris
    21:45
    De Trein
  • 20:35
    The Broken Circle Breakdown
    22:25
    S.W.A.T.
  • 19:55
    All New Traffic Cops
    22:30
    Carlito's Way
  • 20:35
    ER
    00:40
    Geen uitzending
  • 20:30
    SUPER 50
    21:35
    Tien Om Te Zien
  • 20:00
    De Mol
    21:20
    Café De Mol
  • 20:25
    FBI: International
    22:15
    Found
  • 20:35
    Dumb Money
    22:30
    Ocean's Thirteen
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    02:35
    Op Een Ander
  • 20:30
    Still Missing Morgan
    22:45
    Aurora Teagarden Mysteries: Reunited and It Feels So Deadly
  • 19:53
    Transport & Van.TV
    20:44
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 20:37
    De tip
    21:00
    Hadiemicha
  • 20:40
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    21:10
    Lekker Messy - Weekmenu
  • 20:00
    Harry Wild
    21:00
    Agatha Christie's Marple
  • 20:25
    Futurama
    21:00
    From
  • 20:25
    Rust en Vreugd
    21:00
    Cruijff
  • 20:25
    De vrouwen van ..
    21:05
    Metropolis
  • 20:20
    Nachtdieren USA
    21:05
    De Fiksers