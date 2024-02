Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag wordt in 'Opsporing Verzocht' met een reconstructie en bewakingsbeelden aandacht besteed aan een laffe overval in Rijnsburg.

De politie is nog altijd op zoek naar de vier daders. Bij deze overval op 25 juli aan de Vinkenweg werd een dementerende man van 78 geslagen en werd er ook geweld gebruikt tegen zijn 72-jarige vrouw en hun volwassen zoon.

Urgent: Rellen Den Haag en escalatie geweld Rotterdam en Capelle aan den IJssel

Een woordvoerder van de politie in Den Haag komt meer vertellen over de zoektocht naar de daders van de rellen afgelopen zaterdagavond in Den Haag. In de uitzending worden daarnaast versneld bewakingsbeelden getoond rond een conflict in de regio Rotterdam, na een mislukte ontvoering eind januari. Zowel afgelopen vrijdag-, zaterdag- als zondagnacht werden explosieven achtergelaten bij een woning aan de Jaques Dutilhweg in Rotterdam en bij een huis aan de Ravelstraat in Capelle. Door snelle verspreiding van deze beelden hoopt de politie de geweldsspiraal te doorbreken en informatie van het publiek te krijgen over de daders en de achtergrond.

Nieuw beeldmateriaal gevluchte tbs’er

Mouloud Mezlay (33) ontsnapte 7 februari bij zijn begeleid tbs-verlof in Groningen. Hij is nog altijd niet gevonden. Vanavond wordt er nieuwe informatie over hem gedeeld.

Zorgwekkende vermissing 42-jarige vrouw

Yildiz Kayali (42) uit Zevenaar is al sinds 29 december vermist. Ze heeft sinds die dag geen contact meer met haar kinderen gehad, terwijl ze elkaar daarvoor dagelijks spraken. De 42-jarige inwoonster van Zevenaar is mogelijk slachtoffer van een misdrijf. De politie deelt vanavond de meest recente aanknopingspunten uit het onderzoek.

Verder onder meer aandacht voor twee straatroven in Kerkrade, een overval op de McDonalds in Arnhem, een overval in Montfoort en uitleg over een babbeltruc.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 20 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.