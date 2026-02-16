Pascale Naessens sluit het seizoen van 'De Columbus' af met een verrassende klim
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Dit zie je dinsdag in 'Je Zal Het Maar Hebben'

maandag 16 februari 2026

Emma ontmoet schaakfanaat Mark (34), die lijdt aan Bulleuze Congenitale Ichthyosiforme Erytrodermie (BCIE), een zeldzame, erfelijke huidaandoening. Ze ondersteunt hem bij een schaaktoernooi, al is het de vraag of dat veel uithaalt.

Jermain (30), die een geamputeerd been heeft en een heupprothese draagt, vertelt verder over het zware ongeluk dat zijn leven veranderde. Hij deelt met Emma hoe hij omgaat met de fysieke en emotionele gevolgen van zijn aandoeningen. Ondertussen is Emma met de Siamese tweeling Sheneeva & Chenelva (24) aangekomen op Texel, waar ze hun appartement aan de nodige inspectie onderwerpen.


'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 17 februari om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.



Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm4 vtm

Advocate Kate McQuean krijgt doodsbedreigingen. Ze stapt naar de ­politie waar ze kan rekenen op de steun van detective Max Kirkpatrick. Hij besluit haar in veiligheid te brengen in een afgelegen motel, maar ook daar weten haar belagers haar te vinden. Zelfs de hulp van zijn collega-agenten en de FBI mag niet baten. Max vertrouwt niemand meer en neemt zelf de touwtjes in handen om Kate te redden.

'Fair Game', film uit 1995 met oa. Cindy Crawford, om 20.35 uur op VTM 4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:45
    Ik vraag het aan
    23:52
    Eurodreams
  • 21:35
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    23:18
    Het weer
  • 22:25
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 23:00
    Winter Vol Liefde
    00:05
    Gooische Vrouwen
  • 22:25
    Allegiance
    23:15
    9-1-1
  • 22:35
    Money Train
    00:25
    The Big Bang Theory
  • 22:15
    Fare Dodgers: At War With The Law
    23:15
    60 Days In
  • 22:35
    ER
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 22:20
    Baywatch
    23:15
    Nonkel Jef
  • 22:40
    Nonkels
    23:30
    De Rechtbank
  • 22:45
    Friends
    23:50
    New Girl
  • 22:25
    NCIS: Los Angeles
    23:20
    The Winter King
  • 22:45
    Huizenjagers
    23:40
    A Place in the Sun
  • 22:25
    Cold Case
    23:20
    C.S.I. New York
  • 23:06
    Z-Nieuws
    23:17
    Z-Beurs
  • 22:58
    Zo doe je het!
    23:55
    5-voor-12
  • 23:00
    Winterse Kost
    23:15
    Loïc: Zot van Koken
  • 23:05
    Grantchester
    00:45
    Marie Antoinette
  • 22:25
    NCIS: New Orleans
    23:20
    Hudson & Rex
  • 21:25
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
    23:25
    Pauw & De Wit
  • 22:45
    Close Up
    23:45
    Pauscast
  • 23:05
    We Gaan Er Allemaal Aan
    23:40
    Carnaval Countdown 2026