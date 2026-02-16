Dit zie je dinsdag in 'Je Zal Het Maar Hebben'

Emma ontmoet schaakfanaat Mark (34), die lijdt aan Bulleuze Congenitale Ichthyosiforme Erytrodermie (BCIE), een zeldzame, erfelijke huidaandoening. Ze ondersteunt hem bij een schaaktoernooi, al is het de vraag of dat veel uithaalt.

Jermain (30), die een geamputeerd been heeft en een heupprothese draagt, vertelt verder over het zware ongeluk dat zijn leven veranderde. Hij deelt met Emma hoe hij omgaat met de fysieke en emotionele gevolgen van zijn aandoeningen. Ondertussen is Emma met de Siamese tweeling Sheneeva & Chenelva (24) aangekomen op Texel, waar ze hun appartement aan de nodige inspectie onderwerpen.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 17 februari om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.