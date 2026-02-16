Dit zie je dinsdag in 'Geheimen van het Museum'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 16 februari 2026

Kunstmuseum Den Haag opent zijn deuren en biedt een exclusieve blik achter de schermen. De medewerkers leven voor hun vak en waken met zorg over de collectie. Ze restaureren zeldzame wonderen, brengen meesterwerken tot leven en ontdekken nieuwe verhalen.

Zo onthullen zij de geheimen van het museum! In de derde aflevering zijn de resultaten van het unieke onderzoek naar de Victory Boogie Woogie van Mondriaan te zien. Twee weken lang heeft een scan op slechts één centimeter van dit onvervangbare meesterwerk gelopen. Heeft deze zenuwslopende periode ook iets opgeleverd?


Verder worden historische muziekinstrumenten weer tot leven gebracht. Per hoge uitzondering mag er muziek klinken uit een zeer zeldzame hobo en een kristallen dwarsfluit. En in een koffer met aantekeningen van de mysterieuze kunstenaar Marlow Moss bevinden zich stapels aan onschatbare informatie, maar medewerkers worstelen met het kraken van de wiskundige formules.

'Geheimen van het Museum', dinsdag 17 februari om 20.35 uurbij AVROTROS op NPO 2.



Persbericht AVROTROS
NU en STRAKS op tv

  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: kickstart
    01:35
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Winterbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 09:00
    De beroemde bereninvasie van Sicilië
    06:00
    Tik Tak
  • 09:10
    Flin & Flo
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    23:15
    The Bourne Supremacy
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:00
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    00:15
    Xena: Warrior Princess
  • 08:40
    Geen uitzending
    15:30
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 06:00
    Joe
    00:50
    The Golden Girls
  • 09:00
    Geen uitzending
    10:30
    Zo doe je het!
  • 09:00
    Walker
    01:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:35
    The First 48
    02:05
    The Winter King
  • 08:40
    Bachelor in Paradise Australia
    01:50
    Botched
  • 09:10
    Snapped
    01:30
    Family Law
  • 04:08
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:03
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:45
    De Garde van Gert
    01:15
    Puur Oosters - Japans
  • 09:00
    Midsomer Murders
    01:00
    Harry Wild
  • 08:20
    Below Deck Sailing Yacht
    01:10
    First Dates Australia
  • 09:00
    NOS Journaal
    01:10
    EenVandaag
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    01:00
    De Nachtzoen
  • 09:05
    Pieter Konijn
    01:45
    First Dates