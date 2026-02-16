Dit zie je dinsdag in 'Geheimen van het Museum'
Kunstmuseum Den Haag opent zijn deuren en biedt een exclusieve blik achter de schermen. De medewerkers leven voor hun vak en waken met zorg over de collectie. Ze restaureren zeldzame wonderen, brengen meesterwerken tot leven en ontdekken nieuwe verhalen.
Zo onthullen zij de geheimen van het museum! In de derde aflevering zijn de resultaten van het unieke onderzoek naar de Victory Boogie Woogie van Mondriaan te zien. Twee weken lang heeft een scan op slechts één centimeter van dit onvervangbare meesterwerk gelopen. Heeft deze zenuwslopende periode ook iets opgeleverd?
Verder worden historische muziekinstrumenten weer tot leven gebracht. Per hoge uitzondering mag er muziek klinken uit een zeer zeldzame hobo en een kristallen dwarsfluit. En in een koffer met aantekeningen van de mysterieuze kunstenaar Marlow Moss bevinden zich stapels aan onschatbare informatie, maar medewerkers worstelen met het kraken van de wiskundige formules.
'Geheimen van het Museum', dinsdag 17 februari om 20.35 uurbij AVROTROS op NPO 2.
