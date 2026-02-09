Dit zie je dinsdag in 'Geheimen van het Museum'

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
maandag 9 februari 2026

Kunstmuseum Den Haag opent haar deuren en biedt een exclusieve blik achter de schermen. De medewerkers leven voor hun vak en waken met zorg over de collectie.

Ze restaureren zeldzame wonderen, brengen meesterwerken tot leven en ontdekken nieuwe verhalen. Zo onthullen zij de geheimen van het museum! In een nieuwe aflevering is een bijzonder schilderij van Jan Toorop gehavend door een mysterieuze insectenplaag. De modeafdeling staat onder druk door de aankomende tentoonstelling over de Titanic. En een conservator reist af naar New York om de plaat te vinden die Mondriaan inspireerde tot het maken van zijn allerlaatste schilderij; de Victory Boogie Woogie.


'Geheimen van het Museum', dinsdag 10 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.



Persbericht AVROTROS
Meer artikels over AVROTROS
Kijktip van de dag

VRT NWS logo VRTNWS

Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.

'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    06:00
    Mr. Magoo
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    10:00
    Winterbeelden
  • 08:55
    Kleine dingen
    05:20
    Geen uitzending
  • 08:50
    Maya de Bij
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    23:15
    Gone in Sixty Seconds
  • 06:00
    Qmusic
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    00:15
    Xena: Warrior Princess
  • 08:45
    Geen uitzending
    14:55
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 06:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    04:50
    Geen uitzending
  • 08:45
    Geen uitzending
    01:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:50
    Family Matters
    02:05
    The Winter King
  • 08:25
    Bachelor in Paradise Australia
    02:05
    Botched
  • 08:50
    Cold Case
    01:25
    Big Sky
  • 04:06
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:35
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:45
    De Garde van Gert
    01:15
    Puur Oosters - Japans
  • 08:05
    Midsomer Murders
    01:10
    Harry Wild
  • 08:20
    Below Deck
    01:30
    First Dates Australia
  • 08:15
    Goedemorgen Nederland
    01:20
    NOS Journaal Laat
  • 07:55
    De Ongelooflijke Podcast
    01:00
    De Nachtzoen
  • 08:55
    Pieter Konijn
    01:15
    First Dates