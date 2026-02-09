Dit zie je dinsdag in 'Geheimen van het Museum'
Kunstmuseum Den Haag opent haar deuren en biedt een exclusieve blik achter de schermen. De medewerkers leven voor hun vak en waken met zorg over de collectie.
Ze restaureren zeldzame wonderen, brengen meesterwerken tot leven en ontdekken nieuwe verhalen. Zo onthullen zij de geheimen van het museum! In een nieuwe aflevering is een bijzonder schilderij van Jan Toorop gehavend door een mysterieuze insectenplaag. De modeafdeling staat onder druk door de aankomende tentoonstelling over de Titanic. En een conservator reist af naar New York om de plaat te vinden die Mondriaan inspireerde tot het maken van zijn allerlaatste schilderij; de Victory Boogie Woogie.
'Geheimen van het Museum', dinsdag 10 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.
Kijktip van de dag
Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.
'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.