Deze 9 finalisten strijden om de titel 'De Slimste Mens ter Wereld 2025'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Ruben Van Gucht aan de deur gezet bij 'De Verraders'

Brandstichtingen Assen en dood Wendell Mercelina in 'Opsporing Verzocht'

dinsdag 9 december 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

Vanavond deelt de politie beelden van twee recente brandstichtingen bij auto's in Assen. De afgelopen weken zijn daar ongewoon veel auto's in vlammen opgegaan.

Een motief voor de brandstichtingen is niet duidelijk, wél dat bewoners ook gevaar lopen. Zo is op beelden van een brandstichting aan de Mr. P.J. Troelstralaan te zien dat de dader een auto aansteekt die vlak naast een woonhuis en onder een afdak stond.


Dood Wendell Mercelina
Op 23 juli verdween de 46-jarige Wendell Mercelina, die met zijn partner en kind in Landgraaf (L) woonde. Diezelfde avond werd net over de grens in het Duitse Scherpenseel een auto in brand gestoken op een parkeerplaats in het bos. In de auto werd later het lichaam van Wendell ontdekt. De politie geeft vandaag voor het eerst een inkijk in het onderzoeksdossier.

Explosie woonhuis Papendrecht: kind naar ziekenhuis
Op 3 juli werd een explosief aangestoken bij een woonhuis aan de Vincent van Goghlaan in Papendrecht. De daaropvolgende brand dreigde een vader, moeder en vier kinderen in te sluiten. Ze konden zich alleen in veiligheid brengen door via een slaapkamerraam op de eerste verdieping via de aanbouw naar buiten te vluchten. Eén kind moest naar het ziekenhuis, drie woningen raakten onbewoonbaar en zo’n 40 mensen moesten halsoverkop hun huis uit. Het rechercheteam dat de explosie onderzoekt hoopt op tips over de gefilmde dader, op informatie van vier getuigen die die nacht in de buurt waren én duidelijkheid over de inzittenden van een Tesla die die nacht door de buurt reed.

Verder in de uitzending onder andere aandacht voor een straatroof waarbij een slechtziende weduwnaar van 76 gewond raakte en een snelkraak in Eerbeek. Ook wordt een update gegeven rond binnengekomen tips van kijkers.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 9 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Woensdag 10 december 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 16 december 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Woensdag 17 december 2025 om 13u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Na de pijnlijke breuk met Tessa krijgt schrijver Hardin geen woord meer op papier. Hij reist naar Portugal om zijn verleden onder ogen te zien en om in het reine te komen met zichzelf. Daar komt hij tot het besef dat hij moet veranderen als hij zijn grote liefde wil terugwinnen.

'After Everything', film uit 2023 met oa. Hero Fiennes Tiffin, om 20.40 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:55
    Durf te vragen - DWW
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    De Afspraak
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 20:55
    Sporza: UEFA Champions League Vrouwen
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:40
    Mijn Restaurant
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 20:30
    UEFA Champions League
    02:45
    Geen uitzending
  • 20:40
    After Everything
    11:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    Haywire
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Christmas With Tucker
    05:45
    A Novel Noel
  • 20:35
    The X-Files
    06:00
    Joe
  • 20:00
    De Tafel van Gert
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 20:35
    Mistletoe Murders
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
    06:45
    Evil
  • 20:35
    The Christmas Chocolatier
    11:40
    Under the Christmas Tree
  • 20:30
    Homicide for the Holidays
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:48
    Z-Beurs
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:47
    Hallo Roger
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 20:40
    Loïc: Zot van Koken
    06:35
    Bon Appetit
  • 20:00
    Father Brown
    07:00
    Death in Paradise
  • 20:35
    Saint Pierre
    12:50
    Storage Wars
  • 20:35
    Bed & Breakfast
    11:15
    Tijd voor Max
  • 20:25
    Opsporing Verzocht
    13:00
    NOS Journaal
  • 20:25
    Vier handen op één buik
    13:00
    Kindertijd