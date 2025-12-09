Brandstichtingen Assen en dood Wendell Mercelina in 'Opsporing Verzocht'

Vanavond deelt de politie beelden van twee recente brandstichtingen bij auto's in Assen. De afgelopen weken zijn daar ongewoon veel auto's in vlammen opgegaan.

Een motief voor de brandstichtingen is niet duidelijk, wél dat bewoners ook gevaar lopen. Zo is op beelden van een brandstichting aan de Mr. P.J. Troelstralaan te zien dat de dader een auto aansteekt die vlak naast een woonhuis en onder een afdak stond.

Dood Wendell Mercelina

Op 23 juli verdween de 46-jarige Wendell Mercelina, die met zijn partner en kind in Landgraaf (L) woonde. Diezelfde avond werd net over de grens in het Duitse Scherpenseel een auto in brand gestoken op een parkeerplaats in het bos. In de auto werd later het lichaam van Wendell ontdekt. De politie geeft vandaag voor het eerst een inkijk in het onderzoeksdossier.

Explosie woonhuis Papendrecht: kind naar ziekenhuis

Op 3 juli werd een explosief aangestoken bij een woonhuis aan de Vincent van Goghlaan in Papendrecht. De daaropvolgende brand dreigde een vader, moeder en vier kinderen in te sluiten. Ze konden zich alleen in veiligheid brengen door via een slaapkamerraam op de eerste verdieping via de aanbouw naar buiten te vluchten. Eén kind moest naar het ziekenhuis, drie woningen raakten onbewoonbaar en zo’n 40 mensen moesten halsoverkop hun huis uit. Het rechercheteam dat de explosie onderzoekt hoopt op tips over de gefilmde dader, op informatie van vier getuigen die die nacht in de buurt waren én duidelijkheid over de inzittenden van een Tesla die die nacht door de buurt reed.

Verder in de uitzending onder andere aandacht voor een straatroof waarbij een slechtziende weduwnaar van 76 gewond raakte en een snelkraak in Eerbeek. Ook wordt een update gegeven rond binnengekomen tips van kijkers.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 9 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.