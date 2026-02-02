Warm deze winter lekker op met de heetste MTV-shows in februari

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
maandag 2 februari 2026
Foto: © MTV/Paramount 2026

Terwijl de temperaturen in februari verder dalen, schroeft MTV de hitte deze maand flink op. Van de brute competitie in de tattooshop tot het ongefilterde drama van jong moederschap: deze maand trakteert de zender je op splinternieuwe premières en de terugkeer van iconische favorieten.

'INK MASTER – Return of the Masters' | Seizoen 10 
Première: Vanaf dinsdag 24 februari, elke maandag t/m donderdag om 23.00 uur


De lat ligt dit seizoen hoger dan ooit. Drie legendarische Ink Master-winnaars keren terug, maar dit keer strijden ze niet alleen: ze coachen teams samengesteld uit enkele van de beste tattoo-artiesten van het land. De artiesten nemen het tegen elkaar op in extreme uitdagingen waarin ze hun vaardigheid en doorzettingsvermogen moeten bewijzen, met $100.000 en de felbegeerde titel van INK MASTER als inzet.

'TEEN MOM UK: Next Generation' – Seizoen 3
Première: Vanaf 17 februari elke dinsdagavond om 22.00 uur

Nieuwe moeders, nieuwe baby’s en een flinke dosis drama. 'Teen Mom UK: Next Generation' is terug. Naast de vertrouwde gezichten van Whitney, Angel en Chloe, maken we dit seizoen kennis met Amelia en Leonie. Van ingewikkelde relaties met de 'baby daddy's' tot de dagelijkse strijd van het opvoeden: dit is nog maar het begin.

'RIDICULOUSNESS' – Seizoen 42
Première: Vanaf 7 februari elke zaterdag om 22.00 uur

Rob Dyrdek is terug met het verbazingwekkende 42e seizoen van 'Ridiculousness'. Samen met Steelo Brim en een reeks special guests analyseert hij de meest bizarre fails, geniale pranks en pijnlijkste video's die het internet te bieden heeft. Elke zaterdag zie je drie afleveringen achter elkaar. Het recept voor de ultieme zaterdagavond.

Nog meer nieuws op MTV in februari:

'Caught in the Act: Unfaithful' (Seizoen 4): Elke maandag om 20.15 uur
'Dating Naked UK' (Seizoen 1): Elke maandag om 22.00 uur
'Ink Master' (Seizoen 9): Elke maandag t/m donderdag om 23.00 uur


Persbericht MTV/Walkie Talkie
https://www.mtv.nl/
