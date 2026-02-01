Valentijn vieren tijdens een maand vol liefde op Cartoon Network
Welkom terug in Elmore, waar de wetten van de realiteit een grap zijn en het gezinsleven allesbehalve gewoon. Of Gumball nu vecht tegen een kwaadaardig fastfoodimperium, het opneemt tegen een bewuste AI die verliefd is op zijn moeder, of probeert te voorkomen dat Banana Joe een broek draagt.
'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'
Vanaf maandag 2 februari om 20.30 uur
Gumball sleept Darwin, Anais en de rest van Elmore mee in zijn avonturen.
Met nog meer wilde verhalen, grotere plotwendingen en surrealistische humor is de serie zo geweldig dat hij een nieuwe naam kreeg: 'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'.
Ga mee op avontuur met Gumball en bekijk vanaf 2 februari de nieuwe afleveringen, elke weekdag om 20.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.
Het weekend van de liefde
Zaterdag 14 februari - zondag 15 februari om 10.20 uur
Wil je eens een andere Valentijnsdag beleven? Cartoon Network is de perfecte plek. Bereid je voor om verliefd te worden op de verhalen van Gumball, de Teen Titans, Craig en zijn vrienden, Mordecai en Margaret, de grappige Looney Tunes, Clarence... en nog veel, veel meer. Duik in een weekend vol liefde en plezier!
Vier Valentijn tijdens het weekend van 14 en 15 februari, vanaf 10.20 uur op Cartoon Network en HBO Max.
Cartoon Network Classics
Zaterdag 7 februari - zondag 8 februari om 15.30 uur
Ontdek Cartoon Network Classics en bereid je voor op eindeloos plezier! Maak kennis met de dapperste hond in Courage the Cowardly Dog, ontdek de briljante uitvindingen in Dexter’s Laboratory, lach om de avonturen van Cow and Chicken en doe mee met de actie in The Powerpuff Girls Classic.
Een volledig weekend vol klassiekers. Bekijk op zaterdag 7 en zondag 8 februari de beste klassiekers om 15.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.
