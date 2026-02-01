Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Valentijn vieren tijdens een maand vol liefde op Cartoon Network

zondag 1 februari 2026
Foto: © Cartoon Network/Media Tornado 2026

Welkom terug in Elmore, waar de wetten van de realiteit een grap zijn en het gezinsleven allesbehalve gewoon. Of Gumball nu vecht tegen een kwaadaardig fastfoodimperium, het opneemt tegen een bewuste AI die verliefd is op zijn moeder, of probeert te voorkomen dat Banana Joe een broek draagt.

'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'
Vanaf maandag 2 februari om 20.30 uur


Gumball sleept Darwin, Anais en de rest van Elmore mee in zijn avonturen.

Met nog meer wilde verhalen, grotere plotwendingen en surrealistische humor is de serie zo geweldig dat hij een nieuwe naam kreeg: 'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'.

Ga mee op avontuur met Gumball en bekijk vanaf 2 februari de nieuwe afleveringen, elke weekdag om 20.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Het weekend van de liefde
Zaterdag 14 februari - zondag 15 februari om 10.20 uur

Wil je eens een andere Valentijnsdag beleven? Cartoon Network is de perfecte plek. Bereid je voor om verliefd te worden op de verhalen van Gumball, de Teen Titans, Craig en zijn vrienden, Mordecai en Margaret, de grappige Looney Tunes, Clarence... en nog veel, veel meer. Duik in een weekend vol liefde en plezier!

Vier Valentijn tijdens het weekend van 14 en 15 februari, vanaf 10.20 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Cartoon Network Classics
Zaterdag 7 februari - zondag 8 februari om 15.30 uur

Ontdek Cartoon Network Classics en bereid je voor op eindeloos plezier! Maak kennis met de dapperste hond in Courage the Cowardly Dog, ontdek de briljante uitvindingen in Dexter’s Laboratory, lach om de avonturen van Cow and Chicken en doe mee met de actie in The Powerpuff Girls Classic. 

Een volledig weekend vol klassiekers. Bekijk op zaterdag 7 en zondag 8 februari de beste klassiekers om 15.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.


NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:40
    Hotel Romantiek
    00:45
    Journaallus
  • 22:15
    Nature: the call for reconciliation
    00:40
    90 minutes
  • 22:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 22:05
    Schiphol Airport
    06:00
    Vegesauriërs
  • 20:00
    Darts
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 23:05
    S.W.A.T.
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 22:30
    Dog Day Afternoon
    00:10
    60 Days In
  • 23:05
    ER
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 22:40
    The X-Files
    01:00
    The Golden Girls
  • 22:20
    Dealen Met Coke
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 23:00
    Found
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:00
    Plane
    00:35
    Bar Rescue
  • 22:45
    Bake Off Vlaanderen
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 22:10
    A Bundle of Trouble: An Aurora Teagarden Mystery
    00:15
    Family Law
  • 23:01
    City Reports
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:09
    Mijn tuin
    00:00
    Oh What A Night
  • 23:00
    Becoming Meewis
    00:05
    Guten Appetit
  • 23:00
    Foyle's War
  • 22:55
    Below Deck Down Under
    00:15
    The Resident
  • 22:30
    NOS Studio Voetbal
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 22:40
    NPO Doc: De EUkraïner
    00:25
    Nieuwsuur
  • 22:40
    Poetins pionnen
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe