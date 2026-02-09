Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
maandag 9 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

De job van verpleegkundige kruipt vanavond letterlijk onder de huid van Siska Schoeters. Wanneer ze de wond van de jonge Edissa moet verzorgen, wordt het haar even te veel.

Zodra de pleister van het hartpatiëntje wordt verwijderd, komt er een litteken tevoorschijn dat zowel Edissa als Siska compleet overvalt. 'Er zaten echt grote, dikke nietjes in dat borstbeentje van dat magere, frêle meisje. Ik voelde dat ik te hoog aan het ademen was en dat alles begon te tintelen. Ik moest echt even naar buiten.' Niet alleen de wond zelf, maar ook het verdriet van de mama van Edissa raakt bij Siska een gevoelige snaar. 'Op dat moment stond ik daar meer als moeder. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn, maar ik voel wel dat het je heel veel verdriet doet. Het is je kleine meisje waar ze een groot gat in hebben gemaakt.'



'Een Echte Job', maandag 9 februari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.



Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Kijktip van de dag

VRT NWS logo VRTNWS

Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.

'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.

