Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
De job van verpleegkundige kruipt vanavond letterlijk onder de huid van Siska Schoeters. Wanneer ze de wond van de jonge Edissa moet verzorgen, wordt het haar even te veel.
Zodra de pleister van het hartpatiëntje wordt verwijderd, komt er een litteken tevoorschijn dat zowel Edissa als Siska compleet overvalt. 'Er zaten echt grote, dikke nietjes in dat borstbeentje van dat magere, frêle meisje. Ik voelde dat ik te hoog aan het ademen was en dat alles begon te tintelen. Ik moest echt even naar buiten.' Niet alleen de wond zelf, maar ook het verdriet van de mama van Edissa raakt bij Siska een gevoelige snaar. 'Op dat moment stond ik daar meer als moeder. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn, maar ik voel wel dat het je heel veel verdriet doet. Het is je kleine meisje waar ze een groot gat in hebben gemaakt.'
'Een Echte Job', maandag 9 februari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'JAMES & co' stuurt Hanne undercover naar het optreden van de K3 Originals als mogelijke vervangster voor Karen
- Van dagschotels naar dementie: Danni 'Pascalleke' Heylen speelt tante Cleo in 'Florentina'
- 'Over de A4': de mensen achter het werk op de drukste snelweg van Nederland
- 'Je Zal Het Maar Hebben' viert 25ste seizoen
- Vijf nieuwe afleveringen KRO-NCRV's 'Carnavalshart' over feest, veerkracht en traditie
- Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
- 'Focus' onderzoekt: kan medisch onderzoek proefaapvrij?
- Dit zie je dinsdag in 'Geheimen van het Museum'
- NPO Doc: 'Daten voor Beginners' op NPO 2
- Kijk komende week ABN AMRO Open bij Ziggo Sport
- NPO Klassiek verdubbelt 'Filmmuziek Toplijst': grootste editie ooit met 400 scores
- Arno voert met 'Les yeux de ma mère' voor vijfde keer op rij 'Radio 1 Belpop 100' aan
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Katwijk aan Zee
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio-dj’s Tom & Joe terug met eigen show op Qmusic
Multimedia SPOTLIGHT
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.
'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.