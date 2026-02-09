Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'

De job van verpleegkundige kruipt vanavond letterlijk onder de huid van Siska Schoeters. Wanneer ze de wond van de jonge Edissa moet verzorgen, wordt het haar even te veel.

Zodra de pleister van het hartpatiëntje wordt verwijderd, komt er een litteken tevoorschijn dat zowel Edissa als Siska compleet overvalt. 'Er zaten echt grote, dikke nietjes in dat borstbeentje van dat magere, frêle meisje. Ik voelde dat ik te hoog aan het ademen was en dat alles begon te tintelen. Ik moest echt even naar buiten.' Niet alleen de wond zelf, maar ook het verdriet van de mama van Edissa raakt bij Siska een gevoelige snaar. 'Op dat moment stond ik daar meer als moeder. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn, maar ik voel wel dat het je heel veel verdriet doet. Het is je kleine meisje waar ze een groot gat in hebben gemaakt.'

'Een Echte Job', maandag 9 februari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.