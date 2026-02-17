Klaasje Meijer, Alex Agnew en meer in 'Ik Vraag Het Aan' deze week

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 17 februari 2026
Foto: Thomas Geuens - VRT 1 © VRT 2026

Welke song brengt je terug naar een specifieke gebeurtenis? Welk lied lijkt wel de soundtrack van je leven? Welk nummer vertelt perfect hoe je je op een bepaald moment in je leven voelde? Dat is het uitgangspunt van het derde seizoen van 'Ik Vraag Het Aan'. Ontdek de gasten van Niels Destadsbader voor aflevering 2 op woensdag 18 februari.

Elke aflevering komen vijf bekende Vlamingen naar de studio met een song die voor hen een speciale betekenis heeft. Of het nu gaat om een emotionele gebeurtenis, een nostalgische herinnering of een grappig verhaal, in 'Ik Vraag Het Aan' worden de nummers en de verhalen erachter gedeeld met Niels en de kijkers.

Persoonlijke verhalen centraal
In de tweede aflevering, op 18 februari, zijn Jan Paternoster, Klaasje Meijer, Nona Van Braeckel, Tess Elst en Alex Agnew te gast. Klaasje Meijer vertelt openhartig over de zware weken na de geboorte van haar zoontje en hoe het nummer 'Ademloos' van Abel haar hoop gaf in die moeilijke periode.

Onvergetelijke optredens
Muziek staat ook deze week centraal. Zap Mama en dochter K.Zia brengen een indrukwekkende versie van 'Knowing Me, Knowing You' van ABBA, terwijl ook MAKSIM, III, Daan en Jasper Steverlinck het publiek weten te betoveren. Een bijzonder ontroerend moment wanneer Niels 'Une belle histoire' van Michel Fugain zingt voor Mireille, een dame uit het publiek.

‘Ik Vraag Het Aan’, woensdag 18 februari 2026 om 20.55 uur op VRT 1 en VRT MAX.




Bron: Persbericht VRT 1
http://www.VRTMAX.be
