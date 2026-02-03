Hoe een drugsbaron de touwtjes in handen heeft in de Antwerpse haven
Victor is één van dé kopstukken uit de Antwerpse onderwereld. Als een dirigent orkestreert hij de doorstroom van drugs uit de Antwerpse haven. Hij heeft de touwtjes in handen en zorgt ervoor dat zijn mensen op de juiste plek staan, zodat de containers vol drugs in de juiste handen terechtkomen en onopgemerkt de haven kunnen verlaten.
'Het moment dat wij weten wanneer een boot met drugs aankomt, proberen wij onze jongens op de juiste shiften te krijgen. Eigenlijk maken wij letterlijk het dienstrooster op. Wij beslissen wie er wanneer komt werken. Als ik vanavond iemand moet hebben in de haven, dan zal er iemand zijn. De persoon die iemand van mijn mannen op de juiste shift zet, verdient makkelijk zo’n €40.000. En dan zit je nog onderaan de ladder.'
Op de vraag waarom hij instemt met het interview met Goens, antwoordt Victor: 'Om het hypocriet gedrag naar buiten te brengen…'. Goens vult aan: '…van een overheid die zegt dat ze vanalles doen, maar volgens jou niks doen', wat wordt bevestigd door Victor. Hij laat uitschijnen dat de haven zo lek is als een zeef en er amper controles zijn. Directeur-generaal van de Douane, Kristian Vanderwaeren, legt uit waarom ze simpelweg niet alle containers kunnen controleren: '1,5% van alle containers wordt gecontroleerd. Dat is weinig, maar in de haven van Antwerpen komen miljoenen containers toe. Het scannen van zo’n container is erg arbeidsintensief. De containers kiezen we op basis van intensief onderzoek door o.a. nauw samen te werken met onze douane-collega's uit Zuid-Afrika.'
'Dealen Met Coke', woensdag 4 februari om 21.15 uur bij Play.
Kijktip van de dag
De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.
'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.