Valerie De Booser verrast dochter Zita met emotioneel optreden in 'JAMES & co'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Sportjournalist en VRT NWS-gezicht Chris Van den Abeele (61) overleden

Hoe een drugsbaron de touwtjes in handen heeft in de Antwerpse haven

dinsdag 3 februari 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

Victor is één van dé kopstukken uit de Antwerpse onderwereld. Als een dirigent orkestreert hij de doorstroom van drugs uit de Antwerpse haven. Hij heeft de touwtjes in handen en zorgt ervoor dat zijn mensen op de juiste plek staan, zodat de containers vol drugs in de juiste handen terechtkomen en onopgemerkt de haven kunnen verlaten.

'Het moment dat wij weten wanneer een boot met drugs aankomt, proberen wij onze jongens op de juiste shiften te krijgen. Eigenlijk maken wij letterlijk het dienstrooster op. Wij beslissen wie er wanneer komt werken. Als ik vanavond iemand moet hebben in de haven, dan zal er iemand zijn. De persoon die iemand van mijn mannen op de juiste shift zet, verdient makkelijk zo’n ​ €40.000. En dan zit je nog onderaan de ladder.'


Op de vraag waarom hij instemt met het interview met Goens, antwoordt Victor: 'Om het hypocriet gedrag naar buiten te brengen…'. Goens vult aan: '…van een overheid die zegt dat ze vanalles doen, maar volgens jou niks doen', wat wordt bevestigd door Victor. Hij laat uitschijnen dat de haven zo lek is als een zeef en er amper controles zijn. Directeur-generaal van de Douane, Kristian Vanderwaeren, legt uit waarom ze simpelweg niet alle containers kunnen controleren: '1,5% van alle containers wordt gecontroleerd. Dat is weinig, maar in de haven van Antwerpen komen miljoenen containers toe. Het scannen van zo’n container is erg arbeidsintensief. De containers kiezen we op basis van intensief onderzoek door o.a. nauw samen te werken met onze douane-collega's uit Zuid-Afrika.'

'Dealen Met Coke', woensdag 4 februari om 21.15 uur bij Play.


Dealen Met Coke op tv
Dinsdag 10 februari 2026 om 23u20  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter één lijntje cocaïne is.
Dinsdag 3 februari 2026 om 23u35  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter één lijntje cocaïne is.
Woensdag 4 februari 2026 om 21u15  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter één lijntje cocaïne is.
Zondag 8 februari 2026 om 22u15  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter één lijntje cocaïne is.
Woensdag 11 februari 2026 om 21u15  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter 1 lijntje cocaïne is.

Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Rugzak' seizoen 2 met Jonatan Medart

De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.

'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:00
    Villa Politica
    00:35
    Journaallus
  • 13:00
    Winterbeelden
    23:50
    90 minutes
  • 15:20
    Mojo Wisseltop
    22:15
    Geen uitzending
  • 15:10
    Gooische Vrouwen
    01:35
    Geen uitzending
  • 14:50
    Blind Getrouwd UK
    00:10
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 15:10
    Parks and Recreation
    23:25
    Monster Hunter
  • 15:25
    All New Traffic Cops
    00:05
    60 Days In
  • 08:50
    Geen uitzending
    00:15
    Buffy the Vampire Slayer
  • 14:55
    Geen uitzending
    01:00
    The Golden Girls
  • 14:40
    Bake Off Vlaanderen
    00:15
    De Tafel van Gert
  • 14:40
    FBI: Most Wanted
    00:45
    New Girl
  • 15:10
    Seal Team
    00:20
    Bar Rescue
  • 14:55
    The Real Housewives of Beverly Hills
    00:40
    Bachelor in Paradise Australia
  • 14:50
    Snapped
    00:15
    Family Law
  • 14:00
    Herhalingslus
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:18
    Simple diy
    00:00
    Oh What A Night
  • 15:10
    De Sterrenkaart
    00:05
    Guten Appetit
  • 14:50
    The Split
    00:40
    Marie Antoinette
  • 15:10
    Hudson & Rex
    00:20
    The Resident
  • 14:00
    Wordt aangekondigd
    00:40
    Pauw & De Wit
  • 15:15
    Opsporing Verzocht
    00:50
    Nieuwsuur
  • 15:25
    Mojo Fliptop
    00:20
    Nog Eén Keer Fit