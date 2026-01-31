Enkele kijktips op Pickx+ in februari
'Moments That Make Us'. Een belofte die Pickx+ waarmaakt, met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows.
'The Graham Norton Show'
Vanaf 5 februari 2026 omstreeks 21.45 uur
Graham Norton vindt een nieuwe thuis bij Pickx+. De Britse comedy talkshow is al toe aan een 33e seizoen, maar scoort nog steeds alsof het seizoen één is. Graham Norton ontvangt in zijn awardwinnende talkshow de grootste sterren op het juiste moment. Norton combineert sterke journalistiek met uitstekende humor… al sinds 2007. In seizoen 33 nemen celebrities van formaat plaats in de zetel bij Norton; van Taylor Swift tot Bruce Springsteen, van Kim Kardashian tot Timothée Chalamet en nog veel meer.
Vanaf 5 februari exclusief in Vlaanderen te zien op Pickx+, elke week een nieuwe aflevering!
De MIA's
4 februari 2025 omstreeks 19.45 uur op Proximus Showcase
Tijdens de week van de Belgische Muziek vieren we de Music Industry Awards. De 18e editie van de MIA’s vindt dit jaar plaats in de ING Arena en dit op woensdag 4 februari. Wat we alvast weten is dat Axelle Red met de felbegeerde Lifetime Achievement Award naar huis gaat. Wie met de andere prijzen gaat lopen, dat kan je op 4 februari live ontdekken op Proximus Showcase vanaf 19.45 uur. Proximus Showcase is erbij vanaf het uitrollen van de rode loper en covert het glamoureuze voorprogramma met een spectaculaire Glambot. Gelegenheidsduo Nathalie Meskens en Sean Dhondt leidt de rodelopershow in goede banen. Blijf gerust hangen want na deze show wordt ook de MIA’s awardshow live uitgezonden op Proximus Showcase. Met optredens van o.a. topfavoriet Pommelien Thijs, Zwangere Guy en Bazart belooft het alvast een editie van formaat te worden.
'Erotic Stories'
Vanaf 14 februari 2026 omstreeks 22.15 uur
Een prikkelend Valentijnscadeautje... 'Erotic Stories' brengt acht pikante verhalen van gewone mensen. De gedurfde en baanbrekende serie toont hoe verschillend seks kan zijn en hoe iedereen het anders ervaart, op een inclusieve en eigentijdse manier. Erotic Stories laat zien dat de taal van de liefde - of gewoon van lust - eigenlijk toch door iedereen verstaanbaar is en zich niet laat beperken door leeftijd, afkomst, gender... Acht verfrissende verhalen over fysieke en emotionele verbondenheid. In de cast o.a. Frances O'Connor ('Wednesday', 'The Missing'). Wellicht een conversation starter in veel slaapkamers.
.doc ('Gaza Sound Man')
Vanaf 3 februari 2026 omstreeks 21.45 uur
.doc is terug en dat maar liefst twee keer per week. Op dinsdag gidst Evy Gruyaert de kijker door de nieuwste documentaires die wereldwijd te zien zijn, met op maat gemaakte omkadering. Op donderdag geen omkadering, maar wel de strafste internationale documentaires uit het archief, helemaal exclusief in .doc international.
'Gaza Sound Man' is de eerste documentaire die in februari te zien is. Deze ongelooflijk straffe docu is een uniek project van een Palestijnse geluidsman die een portret maakt van 'zijn' Gaza; van rustige momenten tot oorlogsgeweld. Van wapperende tentzeilen in een vluchtelingenkamp tot schreeuwende marktkramers en huilende moeders. Brandend actueel, ontzettend origineel maar vooral heel emotioneel. Een straf staaltje televisie.
'De Bende van Jan de Lichte'
Vanaf 6 februari 2026 omstreeks 21.45 uur
In 'De Bende van Jan de Lichte' kruipt Matteo Simoni in de huid van de Vlaamse Robin Hood. Deze historische dramaserie speelt zich af in het 18e eeuwse Vlaanderen en volgt een brutale outlaw die uitgroeit tot voorvechter van de lagere klassen. Jan de Lichte leidt een groep buitenbeentjes die overvallen pleegt en de buit verdeelt onder de armen. Jan wordt een volksheld, maar is uiteraard iets minder geliefd door de arm der wet. Naast Matteo Simoni schitteren o.a. Stef Aerts, Charlotte Timmers en Tom Van Dyck. Robin Pront en Maarten Moerkerke regisseerden de serie. 'De Bende van Jan de Lichte' is een straf staaltje tv-werk, mede door de mooie en waarheidsgetrouwe kostuums en decors.
'Still Waters'
Vanaf 2 februari 2026 omstreeks 21.45 uur
'Still Waters' is het vervolg op 'The Light in the Hall' en speelt zich enkele tientallen jaren later af. De meeslepende dramareeks gaat over de complexe levens van de inwoners van een klein Welsch dorpje, Llanemlyn. Centraal staat lokaal journalist Caryl. Ze is gefascineerd door het mysterieus overlijden van Llyr Owen in 1995. Er werd eerst gedacht aan een terroristische aanslag, maar achteraf bleek dat Llyrs neef, Rhys Owen, iets met de zaak te maken had. Rhys spendeerde een tijd in de gevangenis en keert nu terug naar Llanemlyn. Caryl duikt in de zaak en raakt al snel verwikkeld in een web van mysteries.
'Goose - 20 Years Celebration Show'
15 februari 2026 omstreeks 15.45 uur
De Belgische elektropopband Goose zag in 2000 het levenslicht in Kortrijk. Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe en Bert Libeert lanceerden hun debuutalbum Bring It On en dat betekende een schitterende start voor de heren. Ze toerden de wereld rond en ook het tweede album Synrise werd een schot in de roos. In 2025 organiseerden ze een wereldtournee om hun 20-jarig bestaan te vieren. Deze docufilm biedt een exclusieve blik achter de schermen van de band Goose, met intieme interviews, archiefbeelden en live-optredens.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'Karrewiet' en Pommelien Thijs grote winnaars op het 'Gala van de Gouden K’s 2025'
- Deze kinderen maken het verschil: dit zijn de nominaties voor de KRO-NCRV's Lief gebaar Award
- 'Becoming Meewis': waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten in een tweesterrenkeuken
- Eerste bommetje in 'Konvooi': 'Jullie hebben nog 38 km de tijd om te beslissen wie afvalt'
- Freek Vonk, Jurre Geluk en Rachel Rosier maken kans op NPO Zapp Award Favoriete Zapp Ster
- Viktor Verhulst zoekt zijn plek in de stilte van Corsica in 'De Columbus'
- Dit zie je in februari op Cartoonito
- Valentijn vieren tijdens een maand vol liefde op Cartoon Network
- Februari op BBC NL en BBC NL+: misdaad domineert, documentaires maken indruk
- 24Kitchen komt in februari met 'Not So Guilty Pleasures'
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
Kijktip van de dag
Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.
'Konvooi', om 20.00 uur op Play.