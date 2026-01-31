Enkele kijktips op Pickx+ in februari

'Moments That Make Us'. Een belofte die Pickx+ waarmaakt, met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows.

'The Graham Norton Show'

Vanaf 5 februari 2026 omstreeks 21.45 uur

Graham Norton vindt een nieuwe thuis bij Pickx+. De Britse comedy talkshow is al toe aan een 33e seizoen, maar scoort nog steeds alsof het seizoen één is. Graham Norton ontvangt in zijn awardwinnende talkshow de grootste sterren op het juiste moment. Norton combineert sterke journalistiek met uitstekende humor… al sinds 2007. In seizoen 33 nemen celebrities van formaat plaats in de zetel bij Norton; van Taylor Swift tot Bruce Springsteen, van Kim Kardashian tot Timothée Chalamet en nog veel meer.

Vanaf 5 februari exclusief in Vlaanderen te zien op Pickx+, elke week een nieuwe aflevering!

De MIA's

4 februari 2025 omstreeks 19.45 uur op Proximus Showcase

Tijdens de week van de Belgische Muziek vieren we de Music Industry Awards. De 18e editie van de MIA’s vindt dit jaar plaats in de ING Arena en dit op woensdag 4 februari. Wat we alvast weten is dat Axelle Red met de felbegeerde Lifetime Achievement Award naar huis gaat. Wie met de andere prijzen gaat lopen, dat kan je op 4 februari live ontdekken op Proximus Showcase vanaf 19.45 uur. Proximus Showcase is erbij vanaf het uitrollen van de rode loper en covert het glamoureuze voorprogramma met een spectaculaire Glambot. Gelegenheidsduo Nathalie Meskens en Sean Dhondt leidt de rodelopershow in goede banen. Blijf gerust hangen want na deze show wordt ook de MIA’s awardshow live uitgezonden op Proximus Showcase. Met optredens van o.a. topfavoriet Pommelien Thijs, Zwangere Guy en Bazart belooft het alvast een editie van formaat te worden.

'Erotic Stories'

Vanaf 14 februari 2026 omstreeks 22.15 uur

Een prikkelend Valentijnscadeautje... 'Erotic Stories' brengt acht pikante verhalen van gewone mensen. De gedurfde en baanbrekende serie toont hoe verschillend seks kan zijn en hoe iedereen het anders ervaart, op een inclusieve en eigentijdse manier. Erotic Stories laat zien dat de taal van de liefde - of gewoon van lust - eigenlijk toch door iedereen verstaanbaar is en zich niet laat beperken door leeftijd, afkomst, gender... Acht verfrissende verhalen over fysieke en emotionele verbondenheid. In de cast o.a. Frances O'Connor ('Wednesday', 'The Missing'). Wellicht een conversation starter in veel slaapkamers.

.doc ('Gaza Sound Man')

Vanaf 3 februari 2026 omstreeks 21.45 uur

.doc is terug en dat maar liefst twee keer per week. Op dinsdag gidst Evy Gruyaert de kijker door de nieuwste documentaires die wereldwijd te zien zijn, met op maat gemaakte omkadering. Op donderdag geen omkadering, maar wel de strafste internationale documentaires uit het archief, helemaal exclusief in .doc international.

'Gaza Sound Man' is de eerste documentaire die in februari te zien is. Deze ongelooflijk straffe docu is een uniek project van een Palestijnse geluidsman die een portret maakt van 'zijn' Gaza; van rustige momenten tot oorlogsgeweld. Van wapperende tentzeilen in een vluchtelingenkamp tot schreeuwende marktkramers en huilende moeders. Brandend actueel, ontzettend origineel maar vooral heel emotioneel. Een straf staaltje televisie.

'De Bende van Jan de Lichte'

Vanaf 6 februari 2026 omstreeks 21.45 uur

In 'De Bende van Jan de Lichte' kruipt Matteo Simoni in de huid van de Vlaamse Robin Hood. Deze historische dramaserie speelt zich af in het 18e eeuwse Vlaanderen en volgt een brutale outlaw die uitgroeit tot voorvechter van de lagere klassen. Jan de Lichte leidt een groep buitenbeentjes die overvallen pleegt en de buit verdeelt onder de armen. Jan wordt een volksheld, maar is uiteraard iets minder geliefd door de arm der wet. Naast Matteo Simoni schitteren o.a. Stef Aerts, Charlotte Timmers en Tom Van Dyck. Robin Pront en Maarten Moerkerke regisseerden de serie. 'De Bende van Jan de Lichte' is een straf staaltje tv-werk, mede door de mooie en waarheidsgetrouwe kostuums en decors.

'Still Waters'

Vanaf 2 februari 2026 omstreeks 21.45 uur

'Still Waters' is het vervolg op 'The Light in the Hall' en speelt zich enkele tientallen jaren later af. De meeslepende dramareeks gaat over de complexe levens van de inwoners van een klein Welsch dorpje, Llanemlyn. Centraal staat lokaal journalist Caryl. Ze is gefascineerd door het mysterieus overlijden van Llyr Owen in 1995. Er werd eerst gedacht aan een terroristische aanslag, maar achteraf bleek dat Llyrs neef, Rhys Owen, iets met de zaak te maken had. Rhys spendeerde een tijd in de gevangenis en keert nu terug naar Llanemlyn. Caryl duikt in de zaak en raakt al snel verwikkeld in een web van mysteries.

'Goose - 20 Years Celebration Show'

15 februari 2026 omstreeks 15.45 uur

De Belgische elektropopband Goose zag in 2000 het levenslicht in Kortrijk. Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe en Bert Libeert lanceerden hun debuutalbum Bring It On en dat betekende een schitterende start voor de heren. Ze toerden de wereld rond en ook het tweede album Synrise werd een schot in de roos. In 2025 organiseerden ze een wereldtournee om hun 20-jarig bestaan te vieren. Deze docufilm biedt een exclusieve blik achter de schermen van de band Goose, met intieme interviews, archiefbeelden en live-optredens.