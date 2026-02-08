Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
'Alles in Orde!' neemt de familie Buch onder handen

zondag 8 februari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

De familie Buch bestaat, naast mama Els en papa Kevin, ook nog uit drie eigen kinderen, twee adoptiekinderen en bij momenten ook drie pleegkinderen. Met tien man onder één dak wonen, dat brengt natuurlijk ontelbare spullen én de nodige chaos met zich mee.

Mama Els slaakt een noodkreet waar Danira, Nele en Kenny met plezier – en vooral met veel empathie en creativiteit – op reageren.


'Alles in Orde!', maandag 9 februari om 20.45 uur op VRT 1.


Alles in orde! op tv
Maandag 9 februari 2026 om 20u45  »
VRT 1
Dinsdag 10 februari 2026 om 16u10  »
VRT 1
Woensdag 11 februari 2026 om 23u20  »
VRT 1
Maandag 16 februari 2026 om 20u45  »
VRT 1
Je hele huis eigenhandig verbouwen terwijl je er met je gezin van vijf in blijft wonen: het is een uitdaging die de familie Van Beeck twaalf jaar lang is aangegaan. Al dat verbouwen en verhuizen in een huis met drie tienerkinderen zorgt voor chaos.
Woensdag 18 februari 2026 om 22u50  »
VRT 1
Je hele huis eigenhandig verbouwen terwijl je er met je gezin van vijf in blijft wonen: het is een uitdaging die de familie Van Beeck twaalf jaar lang is aangegaan. Al dat verbouwen en verhuizen in een huis met drie tienerkinderen zorgt voor chaos.

