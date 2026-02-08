'Alles in Orde!' neemt de familie Buch onder handen
zondag 8 februari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026
De familie Buch bestaat, naast mama Els en papa Kevin, ook nog uit drie eigen kinderen, twee adoptiekinderen en bij momenten ook drie pleegkinderen. Met tien man onder één dak wonen, dat brengt natuurlijk ontelbare spullen én de nodige chaos met zich mee.
Mama Els slaakt een noodkreet waar Danira, Nele en Kenny met plezier – en vooral met veel empathie en creativiteit – op reageren.
'Alles in Orde!', maandag 9 februari om 20.45 uur op VRT 1.
Maandag 9 februari 2026 om 20u45
De familie Buch bestaat naast mama Els en papa Kevin, ook nog uit drie eigen kinderen, twee adoptiekinderen en bij momenten ook drie pleegkinderen. Met tien man onder één dak, dat brengt natuurlijk ontelbare spullen én de nodige chaos met zich mee.
Dinsdag 10 februari 2026 om 16u10
De familie Buch bestaat naast mama Els en papa Kevin, ook nog uit drie eigen kinderen, twee adoptiekinderen en bij momenten ook drie pleegkinderen. Met tien man onder één dak, dat brengt natuurlijk ontelbare spullen én de nodige chaos met zich mee.
Woensdag 11 februari 2026 om 23u20
De familie Buch bestaat naast mama Els en papa Kevin, ook nog uit drie eigen kinderen, twee adoptiekinderen en bij momenten ook drie pleegkinderen. Met tien man onder één dak, dat brengt natuurlijk ontelbare spullen én de nodige chaos met zich mee.
Maandag 16 februari 2026 om 20u45
Je hele huis eigenhandig verbouwen terwijl je er met je gezin van vijf in blijft wonen: het is een uitdaging die de familie Van Beeck twaalf jaar lang is aangegaan. Al dat verbouwen en verhuizen in een huis met drie tienerkinderen zorgt voor chaos.
Woensdag 18 februari 2026 om 22u50
Je hele huis eigenhandig verbouwen terwijl je er met je gezin van vijf in blijft wonen: het is een uitdaging die de familie Van Beeck twaalf jaar lang is aangegaan. Al dat verbouwen en verhuizen in een huis met drie tienerkinderen zorgt voor chaos.
Vince en Sergio proberen wanhopig hun geheim te verbergen. Ondertussen bereiden Zoë en haar vrienden een gevaarlijke deal voor. Daarbovenop komt Gerrit gevaarlijk in de buurt van de waarheid.
'Badgast', om 21.00 uur op VRT 1.