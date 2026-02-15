'Alles in orde!' houdt halt bij de familie Van Beeck: chaos na twaalf jaar verbouwen

Pascale Naessens sluit het seizoen van 'De Columbus' af met een verrassende klim
zondag 15 februari 2026
Foto: VRT 1

In aflevering 3 van 'Alles in Orde!' trekken Danira Boukhriss Terkessidis en haar team naar Hemiksem, waar de familie Van Beeck al twaalf jaar lang leeft in een nooit eindigende verbouwing. Met vijf gezinsleden onder één dak — waaronder drie tieners — werd hun woning gaandeweg een kluwen van spullen, half afgewerkte projecten en tijdelijke oplossingen die permanent werden.

Chaos na twaalf jaar verbouwen: familie Van Beeck krijgt eindelijk ademruimte
Alles eruit, hoofd leeg
Zoals in elke aflevering wordt het huis van de familie Van Beeck volledig leeggehaald op één dag. Hun volledige inboedel belandt in een gigantische loods, waar elk object één voor één in handen wordt genomen. Wat mag blijven? Wat mag weg? De opdracht is pittig: minstens de helft van de spullen moet verdwijnen.
Die confrontatie met hun eigen consumptiegedrag en emotionele gehechtheid aan spullen zorgt voor moeilijke, maar ook verhelderende momenten. Oude herinneringen passeren de revue, net als objecten die al jaren geen functie meer hadden. Stap voor stap leert het gezin loslaten.
Een huis dat weer werkt voor een gezin
Terwijl de familie keuzes maakt in de loods, zorgt Kenny voor ingrepen op maat in de woning. Met slimme kluswerken krijgt het huis niet alleen een frissere uitstraling, maar ook een praktischere indeling. Denk aan beter benutbare ruimtes, logische opbergplekken en oplossingen die passen bij een druk gezinsleven met tieners.
Opruimcoach Nele helpt intussen met haalbare structuren: geen perfecte showroom, maar een systeem dat het gezin ook op lange termijn kan volhouden. Want opruimen is één ding, opgeruimd blijven is de echte uitdaging.
Van overleven naar leven
Wanneer de familie Van Beeck aan het einde van de aflevering hun vernieuwde woning binnenstapt, is het verschil enorm. Meer ruimte, meer licht en vooral: meer rust in het hoofd. Na twaalf jaar leven tussen de verbouwingen krijgen ze eindelijk het gevoel dat hun huis weer voor hen werkt — en niet omgekeerd.
Aflevering 3 toont hoe rommel niet alleen een praktisch probleem is, maar ook mentaal weegt op een gezin. Door los te laten, ontstaat er opnieuw ademruimte. Niet alleen in huis, maar ook in het leven van de familie Van Beeck.


'Alles in orde!', maandag 16 februari om 20.45 uur op VRT 1.


Alles in orde! op tv
Maandag 16 februari 2026 om 20u45  »
VRT 1
Je hele huis eigenhandig verbouwen terwijl je er met je gezin van vijf in blijft wonen: het is een uitdaging die de familie Van Beeck twaalf jaar lang is aangegaan. Al dat verbouwen en verhuizen in een huis met drie tienerkinderen zorgt voor chaos.

